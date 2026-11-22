Porsche Cup: Marcelo Kairis vence corrida 2 da Sprint Trophy em Interlagos
Kairis triunfou com 2s867 de vantagem sobre Neylson Almeida, enquanto Denis Ferrer completou o pódio
Marcelo Kairis
Foto de: Rafael Gagliano
Marcelo Kairis conquistou a vitória na segunda corrida da Porsche Cup Sprint Trophy em Interlagos, neste domingo (22). O piloto completou as 13 voltas da prova com 2s867 de vantagem sobre Neylson Almeida, enquanto Denis Ferrer fechou o pódio, a 6s114 do vencedor.
Além da vitória, Kairis registrou a melhor volta da corrida, com 1min42s411, na 12ª passagem pelo circuito paulista. Leonardo Marcelli terminou na quarta colocação, seguido por Sergio Laurentys e Emmanuel Rocha.
Vinicius Motta foi o sétimo colocado, enquanto Nilson Jocionis terminou em oitavo na classificação geral e garantiu a vitória na categoria Rookie. Paulo Reales e Cuca Petrelli completaram o top 10 da prova.
Dos 21 pilotos que participaram da corrida, 18 completaram as 13 voltas. Guilherme Figueiredo e Davi Cordeiro registraram nove voltas, enquanto Gustavo Costa completou apenas seis.
Vale lembrar que essa é uma etapa extra e, portanto, os pilotos não somam pontos.
Confira o resultado da corrida 2 da Sprint Trophy em Interlagos:
|
Posição
|
Piloto
|
Categoria
|
Diferença
|
Melhor volta
|
1
|
Marcelo KAIRIS
|
Sport
|
—
|
1:42.411
|
2
|
Neylson ALMEIDA
|
Trophy
|
+2.867
|
1:42.737
|
3
|
Denis FERRER
|
Trophy
|
+6.114
|
1:43.143
|
4
|
Leonardo MARCELLI
|
Sport
|
+6.494
|
1:42.863
|
5
|
Sergio LAURENTYS
|
Trophy
|
+11.746
|
1:42.854
|
6
|
Emmanuel ROCHA
|
Trophy
|
+12.141
|
1:42.881
|
7
|
Vinicius MOTTA
|
Sport
|
+20.406
|
1:43.398
|
8
|
Nilson JOCIONIS
|
Rookie
|
+21.134
|
1:43.525
|
9
|
Paulo REALES
|
Rookie
|
+23.182
|
1:43.034
|
10
|
Cuca PETRELLI
|
Sport
|
+24.550
|
1:43.496
|
11
|
Heverton CARDOSO
|
Rookie
|
+28.024
|
1:44.119
|
12
|
Manu HERRMANN
|
Rookie
|
+28.475
|
1:43.981
|
13
|
Alexandre ASSOLINI
|
Sport
|
+34.000
|
1:43.773
|
14
|
Paulo MUZY
|
Sport
|
+34.601
|
1:44.088
|
15
|
Alexandre AZEVEDO
|
Rookie
|
+36.841
|
1:43.428
|
16
|
Cylmar FORTES
|
Rookie
|
+1:02.850
|
1:45.285
|
17
|
João GUERRA
|
Rookie
|
+1:04.146
|
1:45.459
|
18
|
Victor PINELLI
|
Rookie
|
+1:35.105
|
1:45.342
|
19
|
Guilherme FIGUEIREDO
|
Trophy
|
+4 voltas
|
1:43.144
|
20
|
Davi CORDEIRO
|
Rookie
|
+4 voltas
|
1:44.438
|
21
|
Gustavo COSTA
|
Sport
|
+7 voltas
|
1:45.070
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