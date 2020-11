E a Porsche Cup finalmente conheceu o campeão da GT3 Cup em 2020, seu nome é Nelson Marcondes. O piloto unificou o título geral e da classe Sport após uma corrida de incrível de recuperação onde largou em 21º e recebeu a bandeira quadriculada em sétimo.

A prova foi vencida por Marcio Mauro que superou Cesar Urnhani e Francisco Horta na tarde deste sábado em Interlagos.

Na largada o líder Ayman Darwich perdeu duas posições, Cesar Urnhani que largou em terceiro pulou para a liderança logo na primeira curva, seguido por Francisco Horta que ganhou três posições na largada.

Na segunda volta da prova Leonardo Sanchez fez uma ultrapassagem por fora no “S” do Senna e assumiu a terceira posição de Ayman. No “S”do miolo Marcio Mauro conquistou o quarto lugar de Ayman e na reta dos boxes assumiu o terceiro lugar ao passar por Leonardo Sanchez.

Cristian Mohr que havia vencido as duas provas do final de semana acabou se envolvendo em um acidente na curva do laranjinha e caiu para a última posição.

Enquanto isso Ayman Darwich colocou por dentro na curva do lago mas tomou o “X” de Leonardo Sanchez que recuperou o quarto lugar da prova.

Na quinta volta Francisco Horta encostou no líder Cesar Urnhani e começou a fazer uma forte pressão no piloto do carro #26. Outro destaque da prova era Nelson Marcondes que havia largado em 21º lugar e já ocupava a 11ª posição.

Após ultrapassar Urnhani na curva do lago, Francisco Horta levou o toque do piloto do carro #26 e ambos saíram da pista, com isso Marcio Mauro assumiu a liderança da prova. Mesmo momento que Leonardo Sanchez perdia a quarta colocação para Ayman Darwich.

Na oitava volta Ramon Alcaraz rodou na entrada da curva do lago, Nelson Marcondes e Nelson Monteiro tiveram que desviar para evitar um acidente grave.

Apesar do toque com Urnhani, Francisco Horta que ocupava o segundo lugar na corrida, passou a diminuir a distância para Marcio Mauro e começou a ameaçar o líder.

No mesmo momento Zeca Feffer, Nelson Monteiro e Georgios Frangulis se tocaram na curva do laranjinha, os três rodaram mas conseguiram voltar para a corrida.

As principais disputas da prova giravam entre o quarto e nono colocado, a fila era formada por Ayman Darwich, Urubatan Junior, Leonardo Sanchez, Marco Billi, Lucas Salles e Nelson Marcondes que se alternavam nas posições volta a volta.

Na 13ª volta Francisco Horta chegou de vez no líder Marcio Mauro que havia escapado na curva do mergulho, o piloto do carro #77 ainda tentou uma ultrapassagem por fora no “S”do Senna, Mauro se segurou na liderança.

Após 16 voltas completadas Marcio Mauro recebeu a bandeira quadriculada na primeira posição, Francisco Horta foi o segundo, seguido por Cesar Urnhani.

Mas a festa em Interlagos foi de Nelson Marcondes, o piloto largou em 21º e terminou em sétimo lugar, conquistando o título de 2020 da Porsche GT3 Cup e da categoria Sport.

Confira o Top 10 da Corrida 3 da Porsche GT3 Cup:

1 - Marcio Mauro

2 - Francisco Horta

3 - Cesar Urnhanni

4 - Aymann Darwich*

5 - Marco Billi

6 - Leonardo Sanchez*

7 - Nelson Marcondes

8 - Lucas Salles

9 - Urubatan Junior

10 - Eduardo Menossi

* Classe Sport

