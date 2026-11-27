Nesta sexta-feira, a dupla de Marcos Regadas e Felipe Fraga realizou o treino classificatório para a última etapa do Endurance na Porsche Cup, nos 500 km de Interlagos. Os dois esperam por uma corrida chuvosa para extrair o melhor potencial do carro.

Apesar de ser a última etapa do ano, é a primeira vez que Regadas e Fraga correm juntos, já que o maranhense dividiu o volante nas duas primeiras etapas com outro Felipe (Drugovich) em Portugal e Brasília. Com o novo parceiro, a dupla busca fortalecer o entrosamento para chegar forte na prova de longa duração.

A dupla parte da décima fila e terá muito asfalto pela frente, pois a corrida tem previsão de 117 voltas ou 4h15 de duração. A direção de prova pode optar por estender a corrida por três voltas se acontecer uma intervenção do safety car nas voltas finais, se as condições de pista forem favoráveis.

A corrida terá janelas de paradas de box com obrigatoriedade de troca de pilotos para que o pit-stop seja válido. Cada carro precisa cumprir cinco pit-stops válidos ao longo da prova, com a troca dos pneus ficando a avaliação da equipe. As janelas de paradas ficam abertas por 10 minutos, a cada vez que o líder completar as voltas 19, 39, 59, 78, 97.



Há previsão de tempo mínimo para os integrantes. Em duplas, o piloto de maior BOP pode percorrer 56 voltas no máximo, enquanto nos trios o competidor de maior BOP tem limite máximo de 36 voltas, enquanto o de menor BOP tem limite mínimo de 38.

O primeiro segmento da corrida é concluído na volta 58, oferecendo 32 pontos para o vencedor da Carrera e Challenge, desde que eles tenham realizado um pit-stop válido até aquele momento.

Os carros da Carrera terão 25 acionamentos de Boost disponíveis, contando desde os treinos classificatórios.

O que eles disseram:

"Não conseguimos encaixar uma volta boa. O carro está diferente e não consegui me encontrar com ele, por isso acabei fazendo um quali ruim. Amanhã pode chover e deve mudar tudo, então deposito minhas esperanças nisso para que mude tudo e o nosso caminho melhore".

Marcos Regadas



"Eu gostei da minha volta, mas o carro está muito dianteiro. Vamos precisar remar nessa corrida pois não tivemos a posição desejada. Vamos analisar os dados e dar um ‘tapa’ no carro para ter mais velocidade e passar a galera. A chuva deve ser decisiva e estou torcendo para que ela venha. Sei que o Marcos é muito talentoso na chuva e eu também gosto dessas condições, então isso pode nos ajudar a ganhar posições".

Felipe Fraga

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