Porsche Cup: Mariotti comemora liderança do treino livre no Algarve e projeta classificação

Sob temperatura ambiente de 34ºC e 52ºC no asfalto, a Porsche Cup Brasil realizou seus treinos livres no Autódromo Internacional Algarve nesta sexta-feira. O líder da Carrera Cup foi Miguel Mariotti, justamente o último vencedor de uma corrida de sprint da categoria principal no moderno autódromo português. Em sua melhor passagem, o piloto baiano anotou 1min47s486, livrando margem de 0.239s sobre Pietro Fantin.

A sessão da Carrera contou com 13 dos 35 carros inscritos na etapa dentro do mesmo segundo. Líder do campeonato, Jeff Giassi foi o terceiro colocado. Em quarto apareceu Sebá Malucelli com o Porsche #31 liderando na classe Sport. E Marçal Muller, que no ano passado venceu cinco das seis corridas da Porsche Carrera Cup Brasil em Portugal, fechou o top 5.

“O treino foi superpositivo e consegui uma volta muito boa. Fico feliz, contente, é um autódromo muito legal onde tive bons resultados no ano passado. Então a partir de amanhã é que vale mesmo e estamos focados para quem sabe conseguir a pole e brigar pelas vitórias no fim de semana”, disse Mariotti.

Já o melhor Carrera Rookie da atividade novamente foi Pipo Massa, com o 14º tempo no treino livre.

A classe Challenge também realizou seu treino livre, marcando o fim de um intervalo de três meses sem competições. A liderança coube a Enrico Pedrosa, com a marca de 1min48s981. Mostrando a força dos pilotos da divisão Sport no Algarve, Cecília Rabelo fechou o dia com a segunda colocação. Sadak Leite, Nicholas Garfinkel e Daniel Neumann completaram o top 5.

“A gente vem trabalhando duro nos dois últimos dias. É minha primeira vez na pista, então ontem estava um pouco ansioso porque é um traçado desafiador, cheio de curvas de alta, com subidas e descidas. Mas a cada ida para pista fomos aprimorando o carro graças a um bom trabalho de análise de telemetria e dados", falou Pedrosa.

Agora os carros voltam à pista para as tomadas de tempo, que inauguram a jornada do sábado. À tarde pelo horário local acontecem as corridas 1 da Carrera e da Challenge. O domingo terá as provas do grid invertido, cuja ordem é determinada por sorteio entre os número 6, 7 ou 8, realizado pelo vencedor da primeira bateria após a cerimônia oficial de pódio. As provas têm transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup Brasil, bem como pela Bandsports e Band.

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!