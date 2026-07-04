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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Matheus Comparatto conquista pódio na corrida 1 no Algarve

Piloto do carro #118 avançou quatro posições na pista portuguesa

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Neste sábado, Matheus Comparatto subiu ao pódio da quinta etapa da Porsche Cup, no Algarve, em Portugal. O piloto do carro #118 recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição após avançar quatro posições na pista portuguesa.

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As atividades da Porsche Cup no Algarve começaram com treino classificatório, Comparatto teve um desempenho consistente para garantir uma vaga no top 10, com o oitavo posto. Na largada da corrida 1, o piloto avançou para o sétimo lugar e começou sua jornada de recuperação.

Na terceira volta, após a saída do safety car, o campeão de 2024 da Fórmula 4 Brasil ganhou mais uma posição e já era o sexto. A corrida seguiu e Comparatto foi crescendo, na décima volta, o piloto fez ótima ultrapassagem sobre um concorrente e garantiu a quinta posição e um lugar no pódio.

Comparatto não estava satisfeito e duas voltas mais tarde garantiu o quarto lugar. O piloto ainda atacou o carro à frente até os metros finais, mas recebeu a bandeira quadriculada em quarto, somando o seu terceiro pódio na temporada.

“Foi uma corrida interessante para mim, fiz uma boa largada, escapei dos toques e consegui ganhar posições ao longo da corrida. No final da prova eu tinha ritmo para ir mais para frente, mas infelizmente a corrida já estava no fim. Estou confiante para a amanhã e vamos em busca de mais um bom resultado".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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