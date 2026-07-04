Neste sábado, Matheus Comparatto subiu ao pódio da quinta etapa da Porsche Cup, no Algarve, em Portugal. O piloto do carro #118 recebeu a bandeira quadriculada na quarta posição após avançar quatro posições na pista portuguesa.

As atividades da Porsche Cup no Algarve começaram com treino classificatório, Comparatto teve um desempenho consistente para garantir uma vaga no top 10, com o oitavo posto. Na largada da corrida 1, o piloto avançou para o sétimo lugar e começou sua jornada de recuperação.

Na terceira volta, após a saída do safety car, o campeão de 2024 da Fórmula 4 Brasil ganhou mais uma posição e já era o sexto. A corrida seguiu e Comparatto foi crescendo, na décima volta, o piloto fez ótima ultrapassagem sobre um concorrente e garantiu a quinta posição e um lugar no pódio.

Comparatto não estava satisfeito e duas voltas mais tarde garantiu o quarto lugar. O piloto ainda atacou o carro à frente até os metros finais, mas recebeu a bandeira quadriculada em quarto, somando o seu terceiro pódio na temporada.

“Foi uma corrida interessante para mim, fiz uma boa largada, escapei dos toques e consegui ganhar posições ao longo da corrida. No final da prova eu tinha ritmo para ir mais para frente, mas infelizmente a corrida já estava no fim. Estou confiante para a amanhã e vamos em busca de mais um bom resultado".

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