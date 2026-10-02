Porsche Cup: Matheus Comparatto e Felipe Baptista conquistam pole na endurance em Brasília

A Porsche Cup chegou ao Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, para a oitava etapa da temporada de 2026, segunda do ano no formato endurance. A classificação foi realizada na tarde desta sexta-feira (02) e a dupla formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista foi a mais rápida, garantindo a pole na classe Cup.

A sessão

Grupo 1

Os rookies foram os primeiros a ir para a pista, com José Moura Neto sendo o primeiro a marcar tempo, ainda na casa de 2 minutos. As marcas foram diminuindo com o tempo e a liderança da sessão passou por diferentes nomes, incluindo Antonella Bassani, convidada de Wagner Pontes.

No fim, Pipo Massa ficou com o melhor tempo ao marcar 1min56s804, seguido por Bassani (1min56s977) e Bruno Campos (1min57s852). Marco Pisani e Moura Neto completaram os cinco primeiros.

Depois dos novatos, foi a vez dos demais representantes da Cup e da Sport marcarem seus primeiros tempos. A liderança passou por diferentes nomes durante os 12 minutos de sessão, mas foi Matheus Comparatto quem ficou com o melhor tempo após marcar 1min56s486.

O top três do grupo um foi completado pelo carro #19, comandado por Felipe Massa, convidado de Pipo Massa, e pelo Porsche #544, de Marçal Muller, que tem Gaetano Di Mauro como dupla neste fim de semana.

Grupo 2

Assim como no grupo um, os representantes da classe rookie foram os primeiros a ir para a pista. Convidado de Luiz Souza, Vitor Baptista ficou com o melhor tempo ao marcar 1min55s751, seguido por Matheus Iorio, dupla de José Moura Neto, e Renan Guerra, convidado de Pisani. Galid Osman, dupla de Paulo Sousa e Felipe Massa completaram as cinco primeiras colocações.

E depois dos novatos é a vez dos representantes da Cup e Sport. Convidado de Matheus Comparatto, Felipe Baptista fez o melhor tempo ao marcar 1min54s972, seguido por Guilherme Salas no carro #1 e Sérgio Ramalho, no Porsche #27.

Resultado final

No fim, ao realizar a média dos melhores tempos de cada integrante das duplas, a pole position da classe Carrera ficou com Felipe Baptista e Matheus Comparatto, seguido pela dupla de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro. Miguel Paludo e Allan Hellmeister completam o top três.

Na Sport, Josimar Junior e Sérgio Ramalho garantiram a pole, seguidos por Alceu Feldmann e Guilherme Salas.

Na Rookie, Pipo e Felipe Massa garantiram a primeira colocação.

Tabela em instantes

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