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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Matheus Comparatto fica entre os três melhores nos treinos em Interlagos

Piloto se diz preparado para abrir o sábado na pista seca ou molhada em dia de quali duplo

Livia Veiga
Editado:
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Matheus Comparatto

Foto de: Jose Mario Dias

Matheus Comparatto se destacou no retorno da Porsche Cup à pista de Interlagos. O piloto ficou no top três nas três atividades da sexta-feira (04).

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Ele abriu a sexta-feira em São Paulo com terceiro lugar no treino opcional 1, foi vice-líder na segunda sessão e voltou a ocupar o terceiro posto no treino livre que fechou o dia.

Sua melhor marca foi 1min37s307, justamente na sessão final. Ele ficou a apenas 0s249 da melhor marca do dia, estabelecida por Marçal Muller.

Todas as atividades do dia de abertura da sétima etapa da temporada foram realizadas em pista seca, mas os pilotos e engenheiros todos estavam de olho na previsão do tempo, uma vez que há expectativa de queda de temperatura e chuva ao longo de todo o fim de semana na capital paulista.

"A pista seca neste fim de semana infelizmente não vai significar tanto assim pela previsão do tempo. Mas finalizamos os três treinos no top3 e isso é importante porque sabemos que o carro está bem equilibrado e vamos bem motivados para o fim de semana", disse Comparatto.

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