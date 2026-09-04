Porsche Cup: Matheus Comparatto fica entre os três melhores nos treinos em Interlagos
Piloto se diz preparado para abrir o sábado na pista seca ou molhada em dia de quali duplo
Matheus Comparatto
Foto de: Jose Mario Dias
Matheus Comparatto se destacou no retorno da Porsche Cup à pista de Interlagos. O piloto ficou no top três nas três atividades da sexta-feira (04).
Ele abriu a sexta-feira em São Paulo com terceiro lugar no treino opcional 1, foi vice-líder na segunda sessão e voltou a ocupar o terceiro posto no treino livre que fechou o dia.
Sua melhor marca foi 1min37s307, justamente na sessão final. Ele ficou a apenas 0s249 da melhor marca do dia, estabelecida por Marçal Muller.
Todas as atividades do dia de abertura da sétima etapa da temporada foram realizadas em pista seca, mas os pilotos e engenheiros todos estavam de olho na previsão do tempo, uma vez que há expectativa de queda de temperatura e chuva ao longo de todo o fim de semana na capital paulista.
"A pista seca neste fim de semana infelizmente não vai significar tanto assim pela previsão do tempo. Mas finalizamos os três treinos no top3 e isso é importante porque sabemos que o carro está bem equilibrado e vamos bem motivados para o fim de semana", disse Comparatto.
Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
AO VIVO Porsche Cup: Assista a corrida 1 em Interlagos
F1: Piastri é punido no grid de Monza por obstruir Lawson; veja o que muda
F1 - Verstappen desabafa sobre quali de Monza: "Sempre algo dá errado"
F1: Gasly quebra 'seca' de 29 anos de poles da França, com direito a coincidências incríveis
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários