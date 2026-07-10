Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve
Campeão da F4 Brasil 2024 inicia a jornada nas corridas de longa duração da Porsche em parceria inédita
Foto de: Jose Mario Dias
Neste fim de semana, no Algarve, em Portugal, Matheus Comparatto realiza sua primeira etapa de endurance pela Porsche Cup. O paulista se prepara para correr 300 km na prova de abertura do campeonato de longas corridas da categoria.
O jovem chega embalado após pódio na semana passada, no mesmo circuito, mas pela categoria Sprint. Agora, com corridas que passam de duas horas, o piloto tenta superar a campanha do ano passado, que lhe rendeu o vice-campeonato da endurance.
Para este ano, Comparatto recebe Felipe Baptista. Com 23 anos, Felipe é piloto da Stock Car e foi campeão da Stock Series em 2021.
Em março de 2019, Felipe venceu a segunda corrida da Porsche Carrera Cup em Interlagos. Com esse triunfo, ele se tornou o piloto mais jovem do mundo a vencer em categorias GT. Baptista tinha apenas 15 anos, 11 meses e oito dias.
Neste final de semana, a corrida endurance terá 300 km de duração, com três paradas obrigatórias para troca de pilotos. Diferente das etapas sprint, as categorias Carrera e Challenge andam juntas, adicionando o tráfego alto e a diferença de desempenho como fatores.
Na classificação, a pole position será decidida pela média das melhores voltas de cada um e não pelo melhor tempo estipulado no geral. Com isso, é importante o entrosamento entre os dois pilotos com o carro.
Os primeiros treinos opcionais acontecem na sexta-feira. No sábado, dois treinos livres na parte da manhã e a qualificação na parte da tarde. No domingo, a corrida de 300 km terá largada às 8:10 da manhã.
"Estou feliz em receber o Felipe Baptista neste ano. É um piloto de alto nível, competindo nos principais campeonatos do Brasil e campeão desde o kart. Espero que essa parceria termine com grandes resultados dentro da Porsche Cup. Estou empolgado e ansioso para dar início a tudo isso".
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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