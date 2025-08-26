Matheus Comparatto, piloto do #118 da Furia RedRam e atual campeão da F4 Brasil, encara uma das semanas mais intensas da temporada 2025 da Porsche Cup. No GP de Cascais, realizado no lendário Autódromo do Estoril, ele disputa a penúltima etapa da Sprint Challenge e, logo em seguida, a Endurance Series. Para a prova de longa duração, no domingo (31), o jovem piloto recebe um reforço especial: o piloto brasileiro Matheus Ferreira, de também 18 anos, que disputa a versão alemã da Porsche Cup.

Comparatto vive um ano consistente no campeonato: já soma três pódios na Sprint Challenge e esteve no top-5 da Endurance em Portimão, quando, em sua primeira experiência neste modelo de competição, correu em dupla com Arthur Leist. Agora, recebe Ferreira para a sequência da temporada, este que coleciona vitórias e pódios no Porsche Sprint Challenge Southern Europe e, em 2025, já venceu também na Porsche Carrera Cup Alemã, consolidando-se como uma das grandes promessas da categoria.

A parceria não é inédita. Em 2024, os dois já dividiram box como companheiros na Bassani Racing, durante a etapa da Fórmula 4 Brasil no GP de F1 em Interlagos. A experiência em conjunto reforça a confiança para o reencontro agora em solo português, em um cenário de ainda maior visibilidade.

O palco da rodada dupla é o Autódromo do Estoril, circuito lendário que marcou a primeira vitória de Ayrton Senna na F1 em 1985. Além de seu valor histórico, o traçado é um velho conhecido da Porsche Cup, que já realizou 20 corridas no local desde 2011. Comparatto também tem boas referências do circuito, onde realizou testes em 2023 como parte de sua preparação para a F4 Brasil.

A semana em Cascais promete ser uma das mais exigentes da temporada. Em um intervalo de 48 horas, serão realizadas as corridas da 6ª etapa da Sprint Challenge, com provas na quinta e sexta-feira, e a 7ª etapa da Endurance Series, com a corrida de 300 km no domingo (31). Todas as disputas terão transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup C6 Bank, além da Band e do SporTV, levando ao público brasileiro cada detalhe da jornada portuguesa.

“Depois de um período curto, voltamos a Portugal, agora para o circuito de Estoril. É uma pista em que me preparei bastante, com muitas horas de simulador nesse intervalo sem corridas. Tive a oportunidade de guiar aqui em 2023, ainda de Fórmula 4, como preparação para a F4 Brasil, e consegui me adaptar bem ao traçado. Claro que agora muda bastante, faz tempo que não ando aqui, mas já ter essa referência ajuda bastante. Então, as expectativas são muito boas. O desafio é ainda maior porque teremos Sprint e Endurance na mesma semana, o que deixa tudo mais apertado, mas ao mesmo tempo mais interessante", disse Comparatto.

"Outro ponto especial é que, a partir de agora, vou correr a Endurance ao lado do Matheus, que será meu companheiro até o final da temporada. Ele já estará junto na Sprint para acompanhar e entender a dinâmica do fim de semana, e isso certamente vai facilitar a adaptação. O carro é um pouco diferente do que ele está acostumado, mas tenho certeza de que ele vai se sentir bem e vamos nos entender rápido para buscar bons resultados".

