Matheus Comparatto encerra neste sábado, em Interlagos, sua temporada de estreia nos carros de Gran Turismo na corrida de 500 quilômetros que finaliza o campeonato de Endurance da Porsche Cup C6 Bank. Aos 18 anos, o piloto da FURIA REDRAM viveu um ano marcado por resultados expressivos e evolução acelerada, consolidando-se como um dos nomes mais promissores da nova geração.

Comparatto retorna ao Brasil após uma experiência decisiva na Europa: ele foi o único sul-americano selecionado para disputar a final do Porsche Junior Programme Shootout, processo global que escolhe jovens talentos com potencial para integrar o quadro oficial de pilotos de fábrica da marca.

Na Porsche Cup, o piloto do #118 fechou o campeonato Sprint na quarta colocação, somando seis pódios e sendo presença constante entre o top 5. No Endurance, ocupa atualmente o terceiro lugar na classificação, resultado construído com atuações fortes ao lado de parceiros diferentes: na etapa do Algarve, dividiu o carro com Arthur Leist, conquistando o segundo lugar; no Estoril, repetiu o resultado ao lado de Matheus Ferreira, com quem volta a formar dupla neste fim de semana.

Os resultados acumulados ao longo do ano credenciam Comparatto à disputa direta pelo título do Endurance Challenge, que pode se tornar o primeiro troféu de sua trajetória nos carros de turismo. Antes de migrar para os Gran Turismo, ele construiu carreira sólida nos monopostos, coroada com o título da Fórmula 4 Brasil em 2024 — categoria na qual detém até hoje o recorde absoluto de vitórias.

“Essa semana estou no Junior Programme em Estoril", disse Comparatto. "Já tivemos dois dias de atividades: no primeiro fizemos o track walk e, no segundo, tivemos a primeira sessão do dia, mas infelizmente choveu e isso mudou um pouco os planos".

"Sabemos da dificuldade de guiar sem ABS pela primeira vez e, na chuva, isso complica ainda mais. Temos pouco tempo de pista, são duas sessões de cerca de 30 minutos, então é pouquíssimo tempo com o carro. Estou tentando aproveitar ao máximo, valorizar cada volta e levar o maior aprendizado possível".

"Estou muito contente e muito animado para a última etapa do Endurance, na disputa do título ao lado do Matheus. Com certeza vamos fazer uma boa corrida e tentar sair com a vitória".

A programação da etapa final tem início nesta sexta-feira (21), com duas sessões de treinos livres e o classificatório marcado para 15h42. A corrida de 500 km acontece no sábado (22), a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

