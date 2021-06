Cristian Mohr foi o grande nome da Porsche GT3 Cup em Curitiba neste sábado (26). Após largar na pole position, ele conseguiu manter boa vantagem sobre Raijan Mascarello e cruzar alinha de chegada em primeiro.

Para quem estava de fora, uma prova tranquila, mas, segundo o piloto, a situação era bem diferente dentro do carro.

“Não é fácil, o segundo colocado não me deu muita folga”, disse Mohr. “Teve horas que eu consegui abrir um pouco e o safety car veio para juntar tudo novamente.”

“Para manter o ritmo é muita concentração, respirar fundo, não é fácil e deu tudo certo. Viemos evoluindo nos treinos, a equipe está de parabéns, os mecânicos, engenheiros, coach, todo mundo está de parabéns, só tenho a agradecer. Na hora que passa em primeiro, a angústia se transforma em felicidade.”

Neste domingo às 15h, acontece a corrida 2 da categoria, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

