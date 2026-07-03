Nesta sexta-feira (03), os pilotos da Porsche Cup deram início ao fim de semana no Algarve, com a categoria Carrera fazendo o primeiro treino livre que foi liderado por Miguel Mariotti.

Mariotti cravou o melhor tempo de 1min47s486, seguido de perto por Pietro Fantin, que ficou 0s239 da melhor volta, e Jeff Giassi fechou o top 3.

Sebá Malucelli, Marçal Muller, Thiago Vivacqua, Lucas Salles, Raijan Mascarello, Matheus Comparatto e Antonella Bassani se colocaram entre os dez mais rápidos.

A próxima sessão da Porsche Cup da Carrera acontece no sábado, às 5h30 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.

Posição Nome Melhor tempo 1 Miguel MARIOTTI 1:47.486 2 Pietro FANTIN 1:47.725 3 Jeff GIASSI 1:47.889 4 Sebá MALUCELLI 1:47.991 5 Marçal MÜLLER 1:47.999 6 Thiago VIVACQUA 1:48.094 7 Lucas SALLES 1:48.130 8 Raijan MASCARELLO 1:48.147 9 Matheus COMPARATTO 1:48.150 10 Antonella BASSANI 1:48.195 11 Leonardo HERRMANN 1:48.362 12 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.364 13 Cristian MOHR 1:48.469 14 Pipo MASSA 1:48.592 15 Miguel PALUDO 1:48.602 16 Marcos REGADAS 1:48.699 17 Silvio MORESTONI 1:48.726 18 Carlos CAMPOS (M) 1:48.766 19 Israel SALMEN 1:48.834 20 Rodrigo MELLO 1:48.868 21 Josimar JUNIOR 1:49.150 22 Jose Moura NETO 1:49.166 23 Bruno CAMPOS 1:49.200 24 Peter FETER 1:49.297 25 Lineu PIRES 1:49.405 26 Marco PISANI 1:49.458 27 Edu GUEDES (M) 1:49.518

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