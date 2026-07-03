Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Miguel Mariotti é o mais rápido no TL1 no Algarve pela Carrera

Pietro Fantin e Jeff Giassi fecharam o top 3

Livia Veiga
Editado:
20260613_1032_876_Porsche_Lemans_RodrigoRuiz_22373

Nesta sexta-feira (03), os pilotos da Porsche Cup deram início ao fim de semana no Algarve, com a categoria Carrera fazendo o primeiro treino livre que foi liderado por Miguel Mariotti.

Leia também:

Mariotti cravou o melhor tempo de 1min47s486, seguido de perto por Pietro Fantin, que ficou 0s239 da melhor volta, e Jeff Giassi fechou o top 3.

Sebá Malucelli, Marçal Muller, Thiago Vivacqua, Lucas Salles, Raijan Mascarello, Matheus Comparatto e Antonella Bassani se colocaram entre os dez mais rápidos.

A próxima sessão da Porsche Cup da Carrera acontece no sábado, às 5h30 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.

Posição Nome Melhor tempo
1 Miguel MARIOTTI 1:47.486
2 Pietro FANTIN 1:47.725
3 Jeff GIASSI 1:47.889
4 Sebá MALUCELLI 1:47.991
5 Marçal MÜLLER 1:47.999
6 Thiago VIVACQUA 1:48.094
7 Lucas SALLES 1:48.130
8 Raijan MASCARELLO 1:48.147
9 Matheus COMPARATTO 1:48.150
10 Antonella BASSANI 1:48.195
11 Leonardo HERRMANN 1:48.362
12 Rouman ZIEMKIEWICZ 1:48.364
13 Cristian MOHR 1:48.469
14 Pipo MASSA 1:48.592
15 Miguel PALUDO 1:48.602
16 Marcos REGADAS 1:48.699
17 Silvio MORESTONI 1:48.726
18 Carlos CAMPOS (M) 1:48.766
19 Israel SALMEN 1:48.834
20 Rodrigo MELLO 1:48.868
21 Josimar JUNIOR 1:49.150
22 Jose Moura NETO 1:49.166
23 Bruno CAMPOS 1:49.200
24 Peter FETER 1:49.297
25 Lineu PIRES 1:49.405
26 Marco PISANI 1:49.458
27 Edu GUEDES (M) 1:49.518

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup se prepara para altas temperaturas no Algarve

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

Porsche Cup: Enrico Pedrosa é o mais rápido no TL1 pela Sprint Challenge no Algarve

Porsche Cup
Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup: Enrico Pedrosa é o mais rápido no TL1 pela Sprint Challenge no Algarve

F1: Mercedes não deve usar ADUO para 'impedir' melhoras na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Mercedes não deve usar ADUO para 'impedir' melhoras na Red Bull

F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Hamilton deve ativar cláusula de renovação com a Ferrari antes de Monza

Últimas notícias

MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Holanda
MotoGP: Chefe de Moreira elogia desempenho do brasileiro e defende promoção à equipe de fábrica

F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Por que McLaren não usará bateria atualizada em Silverstone?

F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 - Hamilton: "Realmente não esperava" conquistar pole da sprint de Silverstone

Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
Bortoleto 12º, Hamilton pole: Veja grid de largada da sprint do GP da Grã-Bretanha de F1