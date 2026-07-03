Porsche Cup: Miguel Mariotti é o mais rápido no TL1 no Algarve pela Carrera
Pietro Fantin e Jeff Giassi fecharam o top 3
Nesta sexta-feira (03), os pilotos da Porsche Cup deram início ao fim de semana no Algarve, com a categoria Carrera fazendo o primeiro treino livre que foi liderado por Miguel Mariotti.
Mariotti cravou o melhor tempo de 1min47s486, seguido de perto por Pietro Fantin, que ficou 0s239 da melhor volta, e Jeff Giassi fechou o top 3.
Sebá Malucelli, Marçal Muller, Thiago Vivacqua, Lucas Salles, Raijan Mascarello, Matheus Comparatto e Antonella Bassani se colocaram entre os dez mais rápidos.
A próxima sessão da Porsche Cup da Carrera acontece no sábado, às 5h30 no horário de Brasília. A classificação também será transmitida pelo Motorsport.com no YouTube.
|Posição
|Nome
|Melhor tempo
|1
|Miguel MARIOTTI
|1:47.486
|2
|Pietro FANTIN
|1:47.725
|3
|Jeff GIASSI
|1:47.889
|4
|Sebá MALUCELLI
|1:47.991
|5
|Marçal MÜLLER
|1:47.999
|6
|Thiago VIVACQUA
|1:48.094
|7
|Lucas SALLES
|1:48.130
|8
|Raijan MASCARELLO
|1:48.147
|9
|Matheus COMPARATTO
|1:48.150
|10
|Antonella BASSANI
|1:48.195
|11
|Leonardo HERRMANN
|1:48.362
|12
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|1:48.364
|13
|Cristian MOHR
|1:48.469
|14
|Pipo MASSA
|1:48.592
|15
|Miguel PALUDO
|1:48.602
|16
|Marcos REGADAS
|1:48.699
|17
|Silvio MORESTONI
|1:48.726
|18
|Carlos CAMPOS (M)
|1:48.766
|19
|Israel SALMEN
|1:48.834
|20
|Rodrigo MELLO
|1:48.868
|21
|Josimar JUNIOR
|1:49.150
|22
|Jose Moura NETO
|1:49.166
|23
|Bruno CAMPOS
|1:49.200
|24
|Peter FETER
|1:49.297
|25
|Lineu PIRES
|1:49.405
|26
|Marco PISANI
|1:49.458
|27
|Edu GUEDES (M)
|1:49.518
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
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