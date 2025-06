Porsche Cup: Mohr disputa primeira corrida internacional do ano

Após um mês de hiato nas corridas, o piloto da Porsche Cup Cristian Mohr se prepara para a primeira corrida internacional do ano. A competição acontece no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, Portugal, entre 28 e 29 de junho. O piloto corre pela classe Sport da Carrera Cup, principal categoria da competição.

Na sexta-feira (27), acontecem dois treinos livres. No sábado (28), ocorre a classificatória a partir das 6h17min, quando é decidido quais pilotos largam em primeiro lugar, além da corrida 1, a partir das 13h40min. No domingo (29), a largada da corrida 2 acontece às 9h05min.

Em 2020, o autódromo uma das etapas da temporada da Fórmula 1.

Natural de Blumenau (SC), onde comanda a Max Mohr, empresa especializada em tecnologia em argamassa e concreto, Cristian é o único piloto da cidade a estar na classe Sport na categoria principal da Porsche Cup. Ele dirige um Porsche 992 de 510 cavalos de potência, representado pelo número 30.

