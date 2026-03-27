Porsche Cup: Morestoni aproveita treinos no Velocitta para ajustar carro

Nesta sexta-feira, Silvio Morestoni participou dos treinos para a etapa do Velocitta da Porsche Carrera Cup, em Mogi Guaçu (SP). O titular do Porsche #2 aproveitou as duas sessões para ajustar a máquina tanto para a classificação quanto para a corrida.

Pela manhã os pilotos participaram do treino opcional e Morestoni utilizou o tempo disponível para testar os pneus novos em situação de classificação. O competidor esteve entre os seis mais rápidos da pista, mas quando fechava sua melhor volta, teve que voltar aos boxes por causa de uma bandeira vermelha e encerrou a sessão no top 10 geral e sexto na classe Sport.

À tarde, Silvio Morestoni voltou para o traçado de 3.493 metros e 13 curvas do Velocitta para o treino livre e aproveitou a sessão para testar a situação de corrida com pneus gastos. O piloto completou 23 voltas nesta sexta-feira simulando as diversas situações que enfrentará na etapa de Mogi Guaçu.

"Foi uma sexta-feira dedicada a ajustar nosso carro, pela manhã estávamos entre os seis mais rápidos, mas uma bandeira vermelha nos impediu de melhorar ainda mais a marca com pneus novos. Na parte da tarde dedicamos todo o tempo a treinar com pneus gastos e simulando situações de corrida. Então acredito que estamos bem preparados e estou animado para a classificação de amanhã".

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