Na estreia da Porsche Cup Endurance em Portimão, Silvio Morestoni e Matheus Machado terminaram na sexta posição da categoria Carrera Sport. Os pilotos ficaram a apenas uma posição do pódio.

Silvio Morestoni fez a largada e viu um incidente acontecer na sua frente, mas conseguiu escapar e se manter na corrida. Mas o primeiro stint foi duro com a dupla, que caiu muitas posições.

A recuperação veio logo após o fim do primeiro segmento, quando Morestoni voltou para fazer seu segundo stint, conquistando posições enquanto outros pilotos faziam as trocas da janela. Antes da última troca, o catarinense chegou a pilotar na segunda posição.

Na última janela, Matheus Machado recebeu o carro em 21º lugar e foi gradativamente subindo, conseguindo a última ultrapassagem faltando apenas três voltas para o fim. A dupla encerrou em 18º lugar no geral e em 6º na categoria Carrera Sport, ficando apenas a um posto do pódio.

“Aprendemos muito na etapa e o pódio passou perto. Sei que voltaremos mais fortes e agradeço ao Matheus pela parceria na Porsche Endurance”, comentou Silvio Morestoni.

“Muitas coisas novas para mim. Fico feliz de estar no meio dos competidores em um ritmo bom. Saímos com pneus frios e sem saber o quanto poderíamos forçar sem passar do limite do carro. Mas encaro tudo isso como aprendizado. O ritmo estava lá e fico na expectativa para as próximas etapas serem ainda melhores, à medida que vou me adaptando mais”, disse Matheus Machado.

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