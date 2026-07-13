Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance
Dupla faz prova consistente e fica a uma posição do pódio
Foto de: Rodrigo Ruiz
Na estreia da Porsche Cup Endurance em Portimão, Silvio Morestoni e Matheus Machado terminaram na sexta posição da categoria Carrera Sport. Os pilotos ficaram a apenas uma posição do pódio.
Silvio Morestoni fez a largada e viu um incidente acontecer na sua frente, mas conseguiu escapar e se manter na corrida. Mas o primeiro stint foi duro com a dupla, que caiu muitas posições.
A recuperação veio logo após o fim do primeiro segmento, quando Morestoni voltou para fazer seu segundo stint, conquistando posições enquanto outros pilotos faziam as trocas da janela. Antes da última troca, o catarinense chegou a pilotar na segunda posição.
Na última janela, Matheus Machado recebeu o carro em 21º lugar e foi gradativamente subindo, conseguindo a última ultrapassagem faltando apenas três voltas para o fim. A dupla encerrou em 18º lugar no geral e em 6º na categoria Carrera Sport, ficando apenas a um posto do pódio.
“Aprendemos muito na etapa e o pódio passou perto. Sei que voltaremos mais fortes e agradeço ao Matheus pela parceria na Porsche Endurance”, comentou Silvio Morestoni.
“Muitas coisas novas para mim. Fico feliz de estar no meio dos competidores em um ritmo bom. Saímos com pneus frios e sem saber o quanto poderíamos forçar sem passar do limite do carro. Mas encaro tudo isso como aprendizado. O ritmo estava lá e fico na expectativa para as próximas etapas serem ainda melhores, à medida que vou me adaptando mais”, disse Matheus Machado.
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Morestoni e Machado estreiam com sexto lugar na Carrera na etapa endurance
Porsche Cup: Veja o que disseram os pilotos após a etapa endurance no Algarve
Trump se reúne com pilotos da Indy em evento na Casa Branca
F1 - Pérez revela mensagem pesada de Horner na Red Bull: “Corremos com dois carros porque somos obrigados”
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários