Nesta quinta-feira, a dupla de Silvio Morestoni e Matheus Machado começou os trabalhos pela segunda etapa do endurance da Porsche Cup. Os dois pilotos debutaram no circuito de Brasília, que também faz sua estreia no calendário da competição.

A dupla aproveitou os dois treinos opcionais para reconhecer a pista e entender como o carro #2 se comportaria. Matheus foi o primeiro a pilotar, descobriu que o carro tinha alguma coisa diferente e comunicou aos engenheiros e mecânicos, a fim de melhorar a performance para o segundo treino, onde Silvio Morestoni andaria mais com o carro.

O piloto de Blumenau (SC) andou, gostou da pista e ficou animado com o que o resto do fim de semana reserva para a dupla. Mesmo estreando na pista, Morestoni fez voltas que competem com o resto da categoria Sport e planeja manter o ritmo para o resto das atividades.

“É um traçado novo, mas me senti muito confortável logo na primeira saída", disse Morestoni. "O Matheus andou primeiro por ser o melhor acertador, achou um problema e avisou para a engenharia, que agiu rápido e resolveu".

"No segundo treino, andei pela primeira vez e virei um tempo legal, ficando a três décimos do topo da minha categoria. Estou contente, o carro estava muito gostoso nesse stint que andei e tenho boas expectativas para a corrida”.

A sexta-feira conta com treinos livres na parte da manhã e com a qualificação na parte da tarde, onde o grid de largada se define na média das melhores voltas das duplas. A corrida será na tarde de sábado, com duas horas e meia de duração. Você acompanha tudo ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

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