José Moura Neto e Matheus Iorio puderam celebrar neste sábado o título Endurance da classe Sprint Challenge da Porsche Cup Brasil, um resultado positivo que veio apesar de um fim de semana complicado.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock de Interlagos após a prova de 500km, onde terminaram em quarto na classificação geral da Challenge, Moura Neto relatou as dificuldades que ele e Iorio tiveram com o carro.

“O fim de semana não foi dos melhores, foi bem conturbado, o carro não estava bom desde o início, mas conseguimos contornar algumas coisas. Felizmente, os pontos são dados no sábado”.

“E conseguimos, mesmo com uma estratégia que acabou não encaixando muito bem, com os SC nos momentos que eles entraram. Felizmente conseguimos chegar em um P4 que conseguiu garantir o título da Challenge geral. O resultado foi bom, mas o processo foi doloroso”.

Moura Neto fez sua estreia na Challenge em 2025 após correr na Sprint Trophy na temporada passada. Ele falou sobre a evolução que notou graças a um calendário mais extenso.

"São nove etapas, 15 corridas, então tem muito tempo de pista, muito treino. Com isso, conseguimos melhorar cada vez mais com o carro. O 991.2 é bem difícil de guiar. Quem vai para a 992 diz que é um carro bem mais tranquilo. Esse aqui, na freada, é muito brusco, na retomada de aceleração ele gosta de sair de traseira, então foi a melhor escola que eu tive".

Iorio também fez um balanço sobre a evolução de Moura Neto ao longo da temporada.

“Se a gente analisar, foi um ano muito bom. Ele é um cara que vem crescendo no campeonato, que tem demonstrado uma maturidade cada vez maior, então para mim, tanto como piloto que divide o carro com ele, como coach, é muito gratificante”.

