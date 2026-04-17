Porsche Cup movimenta carga de 100 toneladas por 9 mil quilômetros para correr em Le Mans
Etapa pioneira na França exige mega operação logística com 67 dias de duração
Porsche Cup
Foto de: Divulgacao
Coqueluche da temporada 2026 da Porsche Cup, a jornada para promoção da corrida suporte dentro das 24 Horas de Le Mans demanda uma mega operação logística do maior evento monomarca da América Latina.
Os números são robustos, do tamanho do desafio de promover uma etapa do campeonato brasileiro no principal evento mundial do automobilismo de longa duração. Para montar a estrutura da Porsche Cup C6 Bank na França são deslocadas aproximadamente 100 toneladas de material por cerca de 9 mil quilômetros.
A carga contempla os 40 carros, distribuídos em 15 containers. O tempo total de trânsito entre a sede da categoria em São Paulo e Le Mans é de 42 dias, sendo que o intervalo logístico necessário para preparação de documentos e formatação da carga é de 67 dias.
A carga tem 362 volumes, considerando aí os carros de competição e todo material necessário para realização da etapa, como suprimentos, caixas de ferramentas, material sobressalente etc.
Para dar conta do translado, que contempla cerca de 2 mil quilômetros em caminhão por vias terrestres, a categoria demanda 15 caminhões.
Depois da etapa inédita da Carrera em Le Mans outra carga será acrescida. Os carros da Challenge e seus periféricos também cruzarão o Atlântico, para as duas etapas em solo português, previstas para julho.
A etapa da Carrera em Le Mans é a terceira do campeonato de sprint e será realizada entre os dias 11 e 13 de junho. Depois serão mais duas no Algarve, nos dias 4 e 5 de julho, jornada também válida pelo campeonato de corridas curtas, e a abertura do campeonato de endurance, na mesma pista, no dia 12.
MOLINA é ENFÁTICO sobre momento CAÓTICO da F1, além de motores, Hamilton, Verstappen, Bortoleto e +
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