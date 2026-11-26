O piloto paranaense Zezinho Muggiati formará dupla com Caio Castro na última etapa da temporada da Porsche Cup, no próximo fim de semana no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo. A corrida de 500km é a terceira do campeonato Endurance, que segue com a disputa do título em aberto.

"Estou muito animado. Será minha primeira vez correndo na Porsche Cup, e ao lado do Caio Castro será uma oportunidade muito legal. Aproveito para agradecer ao Danilo Dirani, que me deu a oportunidade de substituí-lo por conta da participação na Copa Truck", destacou o piloto paranaense.

Com os resultados das duas etapas endurance já realizadas, Castro está na terceira colocação da categoria Challenge. Porém, o paulista ainda busca a sua primeira vitória na categoria.

"Já tive uma experiência em corrida endurance este ano, na Stock Light, e consegui vencer ao lado do Luis Trombini, que também teve sua primeira vitória. Vou me esforçar muito para ajudar o Caio a conquistar a vitória que ele está buscando e buscar os pontos para o título da temporada", aponta Muggiati.

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