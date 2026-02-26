Porsche Cup: Muller aproveita pré-temporada para ajustar seu carro

Marçal Muller e a equipe Farben abriram a pré-temporada da Porsche Cup entre os protagonistas, da mesma forma como terminaram 2025.

No mesmo palco onde o #544 ganhou o título de endurance e conferiu a Muller o título overall do ano passado, o piloto gaúcho aproveitou para matar saudade do Porsche 911 Cup da geração 992 e buscar o melhor ajuste para o bólido da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup.

Foram realizadas três sessões e a apenas a segunda teve pista 100% seca, no início da tarde. Muller fechou o primeiro treino em quarto lugar. No segundo foi o vice-líder, a apenas 0.157s do melhor tempo do dia. E no terceiro não registrou tempo.

“Hoje é um dia para adaptação e foi bom acelerar o carro pois estava há um tempo sem andar com ele. Foi um dia de muita nebulosidade e a pista suja, sem grip. Vamos ver como serão os próximos dias, sendo que amanhã tem alguma chance de chuva. Felizmente conseguimos evoluir independente da condição da pista e com um bom trabalho no carro hoje. Claro que vamos sempre tentar melhorar para os treinos livres e, consequentemente, para classificação e corridas”

A sexta-feira é dedicada a treinos opcionais e livres. No sábado acontece o primeiro classifcatório e a primeira prova do fim de semana, com a corrida complementar marcada para domingo. As atividades de sábado e domingo têm transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

