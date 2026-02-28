Pular para o conteúdo principal

Relato da corrida
Porsche Cup Interlagos - Sprint

Porsche Cup: Muller converte pole em vitória na corrida 1 da Carrera Cup; Pipo Massa vence em estreia na Rookie

Atual campeão Overall da Carrera Cup não teve problemas com os rivais mesmo com duas relargadas

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Marçal Muller

A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil fechou seu sábado em Interlagos com uma primeira corrida intensa para abrir as disputas da temporada 2026. Enquanto o caos reinava no pelotão do meio, Marçal Muller triunfou sem problemas, com Sebá Malucelli levando pela Sport após brigar pelo top 5 do geral. Já na Rookie, a vitória ficou com Pipo Massa, em sua estreia no automobilismo.

Leia também:

Muller manteve uma boa linha e saiu à frente, segurando a liderança após as primeiras curvas, com Salles se segurando em segundo apesar dos ataques de Malucelli e Comparatto. Mais atrás, Sanchez viu sua prova encerrando mais cedo com problemas após tomar um toque, levando à intervenção do SC.

A relargada veio rápido, menos de dois minutos depois. Muller e Salles se mantiveram com tranquilidade na ponta, com Vivacqua saltando para terceiro à frente de Malucelli, enquanto Comparatto vinha em quinto buscando subir na classificação.

Após dez dos 25min de prova, Muller seguia na ponta, com pouco mais de seis décimos de vantagem para Salles, com Vivacqua em terceiro e Comparatto subindo para quarto. Em quinto, Malucelli era o líder da Sport, com seu rival mais próximo, Alceu Feldmann, em oitavo. Já na Rookie, o estreante Pipo Massa era o melhor colocado, em 21º, mas em uma batalha intensa contra José Moura Neto.

Buscando fazer uma corrida de recuperação, o atual campeão Sprint da Carrera Cup, Miguel Paludo, fez uma bela ultrapassagem em cima de Miguel Mariotti na reta principal para assumir a nona posição, iniciando uma caça a Alceu Feldmann, para entrar na janela de inversão de grid.

Para ajudar Paludo, o SC precisou ser acionado novamente a seis minutos do fim após Paulo Sousa ficar parado na chegada ao Pinheirinho após tomar um toque de Wagner Pontes. Mas o próprio conseguiu retomar seu trajeto, evitando uma neutralização mais longa.

A última relargada veio com dois minutos para o fim, abrindo caminho para uma disputa intensa no pelotão intermediário, especialmente entre Paludo, Bassani e Feldmann pela sétima posição. Mas um toque mais forte que Paludo tomou de Feldmann deixou o atual campeão rifado para os pilotos que vinham atrás.

No final, Marçal Muller não teve problemas para garantir mais uma vitória na Porsche Cup, com Lucas Salles em segundo, Thiago Vivacqua em terceiro, Matheus Comparatto em quarto e Jeff Giassi em quinto. Em sexto, Sebá Malucelli venceu na Sport, enquanto na Rookie, Pipo Massa garantiu a vitória em sua estreia no automobilismo em 20º.

A Carrera Cup encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o resultado da corrida 1 da Carrera Cup:

POS DRIVER BEST LAP DIFF
1 Marçal Müller (Carrera Cup) 1:37.736
2 Lucas Salles (Carrera Cup) 1:37.689 1.517
3 Thiago Vivacqua (Carrera Cup) 1:37.744 2.224
4 Matheus Comparatto (Carrera Cup) 1:37.664 3.389
5 Jeff Giassi (Carrera Cup) 1:37.825 3.778
6 Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) 1:37.609 4.782
7 Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) 1:37.906 6.604
8 Antonella Bassani (Carrera Cup) 1:37.726 7.037
9 Miguel Paludo (Carrera Cup) 1:37.912 7.478
10 Marcos Regadas (Carrera Cup) 1:38.350 7.597
11 Miguel Mariotti (Carrera Cup) 1:38.245 8.346
12 Francisco Horta (Carrera Cup Sport) 1:38.790 9.206
13 Lineu Pires (Carrera Cup Sport) 1:38.777 9.664
14 Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) 1:38.628 10.041
15 Carlos Campos (Carrera Cup Sport) 1:38.927 10.862
16 Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) 1:38.719 11.157
17 Israel Salmen (Carrera Cup Sport) 1:38.712 12.019
18 Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) 1:38.481 12.610
19 Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) 1:38.661 12.783
20 Pipe Massa (Carrera Cup Rookie) 1:39.045 13.673
21 Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) 1:39.262 13.787
22 José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) 1:39.099 14.641
23 Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) 1:39.305 16.022
24 Josimar Junior (Carrera Cup Sport) 1:39.284 16.402
25 Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) 1:39.667 16.006
26 Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) 1:39.409 16.501
27 Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) 1:39.819 17.985
28 Marco Billi (Carrera Cup Rookie) 1:39.160 19.896
29 Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) 1:39.300 28.097
30 Pietro Fantin (Carrera Cup) 1:38.465 30.688
31 SangHo Kim (Carrera Cup Rookie) 1:41.568 35.014
32 André Caidzinski (Carrera Cup Rookie) 1:41.909 35.915
33 Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) 1:39.931 43.308
34 Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) 1:39.173 1 volta
35 Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) 1:39.473 3 voltas
36 Luiz Souza (Carrera Cup Rookie) 1:40.611 2 voltas
37 Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) 1:40.611

