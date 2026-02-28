Porsche Cup: Muller converte pole em vitória na corrida 1 da Carrera Cup; Pipo Massa vence em estreia na Rookie
Atual campeão Overall da Carrera Cup não teve problemas com os rivais mesmo com duas relargadas
A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil fechou seu sábado em Interlagos com uma primeira corrida intensa para abrir as disputas da temporada 2026. Enquanto o caos reinava no pelotão do meio, Marçal Muller triunfou sem problemas, com Sebá Malucelli levando pela Sport após brigar pelo top 5 do geral. Já na Rookie, a vitória ficou com Pipo Massa, em sua estreia no automobilismo.
Muller manteve uma boa linha e saiu à frente, segurando a liderança após as primeiras curvas, com Salles se segurando em segundo apesar dos ataques de Malucelli e Comparatto. Mais atrás, Sanchez viu sua prova encerrando mais cedo com problemas após tomar um toque, levando à intervenção do SC.
A relargada veio rápido, menos de dois minutos depois. Muller e Salles se mantiveram com tranquilidade na ponta, com Vivacqua saltando para terceiro à frente de Malucelli, enquanto Comparatto vinha em quinto buscando subir na classificação.
Após dez dos 25min de prova, Muller seguia na ponta, com pouco mais de seis décimos de vantagem para Salles, com Vivacqua em terceiro e Comparatto subindo para quarto. Em quinto, Malucelli era o líder da Sport, com seu rival mais próximo, Alceu Feldmann, em oitavo. Já na Rookie, o estreante Pipo Massa era o melhor colocado, em 21º, mas em uma batalha intensa contra José Moura Neto.
Buscando fazer uma corrida de recuperação, o atual campeão Sprint da Carrera Cup, Miguel Paludo, fez uma bela ultrapassagem em cima de Miguel Mariotti na reta principal para assumir a nona posição, iniciando uma caça a Alceu Feldmann, para entrar na janela de inversão de grid.
Para ajudar Paludo, o SC precisou ser acionado novamente a seis minutos do fim após Paulo Sousa ficar parado na chegada ao Pinheirinho após tomar um toque de Wagner Pontes. Mas o próprio conseguiu retomar seu trajeto, evitando uma neutralização mais longa.
A última relargada veio com dois minutos para o fim, abrindo caminho para uma disputa intensa no pelotão intermediário, especialmente entre Paludo, Bassani e Feldmann pela sétima posição. Mas um toque mais forte que Paludo tomou de Feldmann deixou o atual campeão rifado para os pilotos que vinham atrás.
No final, Marçal Muller não teve problemas para garantir mais uma vitória na Porsche Cup, com Lucas Salles em segundo, Thiago Vivacqua em terceiro, Matheus Comparatto em quarto e Jeff Giassi em quinto. Em sexto, Sebá Malucelli venceu na Sport, enquanto na Rookie, Pipo Massa garantiu a vitória em sua estreia no automobilismo em 20º.
A Carrera Cup encerra a etapa no domingo com a segunda corrida do fim de semana. A largada está marcada para 13h, horário de Brasília, com transmissão da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado da corrida 1 da Carrera Cup:
|POS
|DRIVER
|BEST LAP
|DIFF
|1
|Marçal Müller (Carrera Cup)
|1:37.736
|—
|2
|Lucas Salles (Carrera Cup)
|1:37.689
|1.517
|3
|Thiago Vivacqua (Carrera Cup)
|1:37.744
|2.224
|4
|Matheus Comparatto (Carrera Cup)
|1:37.664
|3.389
|5
|Jeff Giassi (Carrera Cup)
|1:37.825
|3.778
|6
|Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)
|1:37.609
|4.782
|7
|Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)
|1:37.906
|6.604
|8
|Antonella Bassani (Carrera Cup)
|1:37.726
|7.037
|9
|Miguel Paludo (Carrera Cup)
|1:37.912
|7.478
|10
|Marcos Regadas (Carrera Cup)
|1:38.350
|7.597
|11
|Miguel Mariotti (Carrera Cup)
|1:38.245
|8.346
|12
|Francisco Horta (Carrera Cup Sport)
|1:38.790
|9.206
|13
|Lineu Pires (Carrera Cup Sport)
|1:38.777
|9.664
|14
|Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)
|1:38.628
|10.041
|15
|Carlos Campos (Carrera Cup Sport)
|1:38.927
|10.862
|16
|Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport)
|1:38.719
|11.157
|17
|Israel Salmen (Carrera Cup Sport)
|1:38.712
|12.019
|18
|Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)
|1:38.481
|12.610
|19
|Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)
|1:38.661
|12.783
|20
|Pipe Massa (Carrera Cup Rookie)
|1:39.045
|13.673
|21
|Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)
|1:39.262
|13.787
|22
|José Moura Neto (Carrera Cup Rookie)
|1:39.099
|14.641
|23
|Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)
|1:39.305
|16.022
|24
|Josimar Junior (Carrera Cup Sport)
|1:39.284
|16.402
|25
|Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport)
|1:39.667
|16.006
|26
|Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie)
|1:39.409
|16.501
|27
|Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)
|1:39.819
|17.985
|28
|Marco Billi (Carrera Cup Rookie)
|1:39.160
|19.896
|29
|Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)
|1:39.300
|28.097
|30
|Pietro Fantin (Carrera Cup)
|1:38.465
|30.688
|31
|SangHo Kim (Carrera Cup Rookie)
|1:41.568
|35.014
|32
|André Caidzinski (Carrera Cup Rookie)
|1:41.909
|35.915
|33
|Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)
|1:39.931
|43.308
|34
|Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)
|1:39.173
|1 volta
|35
|Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)
|1:39.473
|3 voltas
|36
|Luiz Souza (Carrera Cup Rookie)
|1:40.611
|2 voltas
|37
|Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)
|1:40.611
|—
