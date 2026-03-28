Porsche Cup: Muller crava melhor volta e é pole no Velocitta
Sessão foi marcada por bastante calor; pilotos precisaram tomar muito cuidado com o aquecimento dos pneus
Foto de: Guto Marcondes
Os pilotos da Porsche Cup voltaram para o quente Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, neste sábado (28) para a classificação da Carrera Cup, que definiu Marçal Muller como pole position.
Como já é de praxe, a categoria Rookie teve a oportunidade de entrar na pista primeiro, buscando aquecer os pneus. Importante ressaltar que as altas temperaturas estavam causando maior degradação aos compostos, por isso, a primeira tentativa era a melhor opção.
José Moura Neto cravou a melhor volta na categoria de entrada, com Pipo Massa e Leonardo Sanchez fechando o top 3 na Rookie, antes dos pilotos da Sport entrarem na pista.
Gustavo Zanon foi o primeiro a assumir a ponta, conseguindo baixar o tempo para 1min29s377. Israel Salmen e Alceu Feldmann superaram as voltas com o carro #1 assumindo a liderança temporária.
Na Carrera, Jeff Giassi baixou o tempo para 1min28s, antes de ser superado por Marçal Muller, que fez sua volta 0s529 mais rápido que o rival. O piloto do carro #544 garantiu o melhor tempo, mas estava bastante preocupado com o peso extra no carro.
Muller manteve o melhor tempo, mesmo com os 40 quilos extra. Lucas Salles e Alceu Feldmann Neto fecharam o top 3 para a largada.
|POS
|PILOTO
|TEMPO
|1
|Marçal Muller
|1min28s046
|2
|Lucas Salles
|+0s243
|3
|Alceu Feldmann Neto
|+0s297
|4
|Antonella Bassani
|+0s466
|5
|Matheus Comparatto
|+0s491
|6
|Pietro Fantin
|+0s515
|7
|Thiago Vivacqua
|+0s615
|8
|Jeff Giassi
|+0s623
|9
|Miguel Mariotti
|+0s917
|10
|Alceu Feldmann
|+0s929
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