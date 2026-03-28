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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Muller crava melhor volta e é pole no Velocitta

Sessão foi marcada por bastante calor; pilotos precisaram tomar muito cuidado com o aquecimento dos pneus

Livia Veiga
Livia Veiga
Editado:
Marçal Muller conquista pole position no Velocitta

Foto de: Guto Marcondes

Os pilotos da Porsche Cup voltaram para o quente Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu, neste sábado (28) para a classificação da Carrera Cup, que definiu Marçal Muller como pole position.

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Como já é de praxe, a categoria Rookie teve a oportunidade de entrar na pista primeiro, buscando aquecer os pneus. Importante ressaltar que as altas temperaturas estavam causando maior degradação aos compostos, por isso, a primeira tentativa era a melhor opção.

José Moura Neto cravou a melhor volta na categoria de entrada, com Pipo Massa e Leonardo Sanchez fechando o top 3 na Rookie, antes dos pilotos da Sport entrarem na pista.

Gustavo Zanon foi o primeiro a assumir a ponta, conseguindo baixar o tempo para 1min29s377. Israel Salmen e Alceu Feldmann superaram as voltas com o carro #1 assumindo a liderança temporária.

Na Carrera, Jeff Giassi baixou o tempo para 1min28s, antes de ser superado por Marçal Muller, que fez sua volta 0s529 mais rápido que o rival. O piloto do carro #544 garantiu o melhor tempo, mas estava bastante preocupado com o peso extra no carro.

Muller manteve o melhor tempo, mesmo com os 40 quilos extra. Lucas Salles e Alceu Feldmann Neto fecharam o top 3 para a largada.

POS PILOTO TEMPO
1 Marçal Muller 1min28s046
2 Lucas Salles +0s243
3 Alceu Feldmann Neto +0s297
4 Antonella Bassani +0s466
5 Matheus Comparatto +0s491
6 Pietro Fantin +0s515
7 Thiago Vivacqua +0s615
8 Jeff Giassi +0s623
9 Miguel Mariotti +0s917
10 Alceu Feldmann +0s929

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