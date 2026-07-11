Porsche Cup: Muller/Di Mauro largam na pole na etapa endurance no Algarve
Sessão dá o pontapé inicial do fim de semana com a corrida de longa duração em Portugal
Foto de: Lucas Miranda
Neste fim de semana, os pilotos da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve para a classificação da categoria endurance que acontece no próximo domingo (12).
A classificação aconteceu de forma diferente: os dois pilotos de um mesmo carro tiveram oportunidade de dar suas voltas mais rápidas, sendo assim, a pole foi definida com a média das duplas.
O grid da Carrera Cup recebeu inúmeros nomes de outras categorias, como Felipe Massa, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Rafael Suzuki e outros.
Com os grandes nomes e muitas ações na pista, os pilotos da Carrera tiveram as suas chances de cravarem as voltas mais rápidas depois dos competidores da rookie, que teve José Moura Neto e Matheus Iorio garantindo a volta mais rápida e Felipe e Pipo Massa em segundos.
Na Cup, Marçal Muller e Gaetano Di Mauro se juntaram para abrir o fim de semana de longa duração e conseguiram ser os mais rápidos na parcial, tendo Matheus Comparatto e Felipe Baptista em segundo.
Miguel Mariotti e Rafa Martins em terceiro, Lucas Salles e Rafael Suzuki em quarto, Lineo Pires e Beto Gressi ficaram em quarto na geral, mas conquistaram a pole da sport, Marcos Regadass e Felipe Drugovich conseguiram o sexto melhor tempo, enquanto Moura Neto e Iorio foram os poles da rookie e sétimos, Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr em oitavo, nonos Josimar Jr e Sergio Ramalho e Miguel Paludo e Alan Hellmeister fecharam o top 10.
Já na Sprint Challenge, Nicholas Garfinkel e Victor Tieri cravaram a pole para o fim de semana, sendo os 16º na largada da geral na corrida de domingo.
|Posição
|Nomes
|Melhor volta
|1
|M. Müller / G. Di Mauro
|1:46.296
|2
|M. Comtepato / F. Baptista
|1:46.559
|3
|M. Mariotti / R. Martins
|1:46.620
|4
|L. Salles / R. Suzuki
|1:46.679
|5
|L. Pires / B. Gresse
|1:46.700
|6
|M. Regadas / F. Drugovich
|1:46.750
|7
|J. M. Neto / M. Iorio
|1:46.848
|8
|R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr.
|1:46.865
|9
|J. Junior / S. Ramalho
|1:46.897
|10
|M. Paludo / A. Hellmeister
|1:47.008
|11
|L. Hermann / C. Ramos
|1:47.012
|12
|S. Marucelli / M. Gomes
|1:47.050
|13
|S. Morestoni / M. Machado
|1:47.066
|14
|W. Neugebauer / L. Di Grassi
|1:47.121
|15
|P. Massa / F. Massa
|1:47.124
|16
|A. Feldmann Neto / G. Casagrande
|1:47.130
|17
|B. Campos / N. Costa
|1:47.285
|18
|M. Pisani / R. Guerra
|1:47.347
|19
|P. Sousa / D. Pereira
|1:47.444
|20
|C. Campos / T. Vivacqua
|1:47.459
|21
|I. Salmen / G. Zanon
|1:47.558
|22
|E. Santos / G. Robe
|1:47.822
|23
|W. Pontes / A. Bassani
|1:47.884
|24
|R. Mello / P. Boesel
|1:47.903
|25
|N. Garfinkel / V. Teixeira
|1:48.524
|26
|I. Souza / B. Bohnacio
|1:48.559
|27
|S. Leite / F. Carbone
|1:48.789
|28
|C. Castro / D. Diranin
|1:48.934
|29
|L. Sanchez / D. Nunes
|1:49.182
|30
|R. Bernardes / G. Raucci
|1:49.385
|31
|E. Pedroza / L. Landi
|1:49.767
|32
|L. Castelani / R. Abbate
|1:49.809
|33
|V. Mahle / W. Ramasauskas
|1:49.962
|34
|D. Peres Jr. / M. Cozzi
|1:50.180
|35
|E. Umbelino / M. Henriques
|1:50.539
|36
|P. Reales / Y. Alves
|1:52.616
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
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