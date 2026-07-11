Neste fim de semana, os pilotos da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve para a classificação da categoria endurance que acontece no próximo domingo (12).

A classificação aconteceu de forma diferente: os dois pilotos de um mesmo carro tiveram oportunidade de dar suas voltas mais rápidas, sendo assim, a pole foi definida com a média das duplas.

O grid da Carrera Cup recebeu inúmeros nomes de outras categorias, como Felipe Massa, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Rafael Suzuki e outros.

Com os grandes nomes e muitas ações na pista, os pilotos da Carrera tiveram as suas chances de cravarem as voltas mais rápidas depois dos competidores da rookie, que teve José Moura Neto e Matheus Iorio garantindo a volta mais rápida e Felipe e Pipo Massa em segundos.

Na Cup, Marçal Muller e Gaetano Di Mauro se juntaram para abrir o fim de semana de longa duração e conseguiram ser os mais rápidos na parcial, tendo Matheus Comparatto e Felipe Baptista em segundo.

Miguel Mariotti e Rafa Martins em terceiro, Lucas Salles e Rafael Suzuki em quarto, Lineo Pires e Beto Gressi ficaram em quarto na geral, mas conquistaram a pole da sport, Marcos Regadass e Felipe Drugovich conseguiram o sexto melhor tempo, enquanto Moura Neto e Iorio foram os poles da rookie e sétimos, Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr em oitavo, nonos Josimar Jr e Sergio Ramalho e Miguel Paludo e Alan Hellmeister fecharam o top 10.

Já na Sprint Challenge, Nicholas Garfinkel e Victor Tieri cravaram a pole para o fim de semana, sendo os 16º na largada da geral na corrida de domingo.

Posição Nomes Melhor volta 1 M. Müller / G. Di Mauro 1:46.296 2 M. Comtepato / F. Baptista 1:46.559 3 M. Mariotti / R. Martins 1:46.620 4 L. Salles / R. Suzuki 1:46.679 5 L. Pires / B. Gresse 1:46.700 6 M. Regadas / F. Drugovich 1:46.750 7 J. M. Neto / M. Iorio 1:46.848 8 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. 1:46.865 9 J. Junior / S. Ramalho 1:46.897 10 M. Paludo / A. Hellmeister 1:47.008 11 L. Hermann / C. Ramos 1:47.012 12 S. Marucelli / M. Gomes 1:47.050 13 S. Morestoni / M. Machado 1:47.066 14 W. Neugebauer / L. Di Grassi 1:47.121 15 P. Massa / F. Massa 1:47.124 16 A. Feldmann Neto / G. Casagrande 1:47.130 17 B. Campos / N. Costa 1:47.285 18 M. Pisani / R. Guerra 1:47.347 19 P. Sousa / D. Pereira 1:47.444 20 C. Campos / T. Vivacqua 1:47.459 21 I. Salmen / G. Zanon 1:47.558 22 E. Santos / G. Robe 1:47.822 23 W. Pontes / A. Bassani 1:47.884 24 R. Mello / P. Boesel 1:47.903 25 N. Garfinkel / V. Teixeira 1:48.524 26 I. Souza / B. Bohnacio 1:48.559 27 S. Leite / F. Carbone 1:48.789 28 C. Castro / D. Diranin 1:48.934 29 L. Sanchez / D. Nunes 1:49.182 30 R. Bernardes / G. Raucci 1:49.385 31 E. Pedroza / L. Landi 1:49.767 32 L. Castelani / R. Abbate 1:49.809 33 V. Mahle / W. Ramasauskas 1:49.962 34 D. Peres Jr. / M. Cozzi 1:50.180 35 E. Umbelino / M. Henriques 1:50.539 36 P. Reales / Y. Alves 1:52.616

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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