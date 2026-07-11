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Porsche Cup Portugal - Endurance

Porsche Cup: Muller/Di Mauro largam na pole na etapa endurance no Algarve

Sessão dá o pontapé inicial do fim de semana com a corrida de longa duração em Portugal

Livia Veiga
Editado:
Marçal Muller no Algarve

Foto de: Lucas Miranda

Neste fim de semana, os pilotos da Porsche Cup voltaram ao traçado do Algarve para a classificação da categoria endurance que acontece no próximo domingo (12).

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A classificação aconteceu de forma diferente: os dois pilotos de um mesmo carro tiveram oportunidade de dar suas voltas mais rápidas, sendo assim, a pole foi definida com a média das duplas.

O grid da Carrera Cup recebeu inúmeros nomes de outras categorias, como Felipe Massa, Felipe Drugovich, Lucas Di Grassi, Rafael Suzuki e outros.

Com os grandes nomes e muitas ações na pista, os pilotos da Carrera tiveram as suas chances de cravarem as voltas mais rápidas depois dos competidores da rookie, que teve José Moura Neto e Matheus Iorio garantindo a volta mais rápida e Felipe e Pipo Massa em segundos.

Na Cup, Marçal Muller e Gaetano Di Mauro se juntaram para abrir o fim de semana de longa duração e conseguiram ser os mais rápidos na parcial, tendo Matheus Comparatto e Felipe Baptista em segundo.

Miguel Mariotti e Rafa Martins em terceiro, Lucas Salles e Rafael Suzuki em quarto, Lineo Pires e Beto Gressi ficaram em quarto na geral, mas conquistaram a pole da sport, Marcos Regadass e Felipe Drugovich conseguiram o sexto melhor tempo, enquanto Moura Neto e Iorio foram os poles da rookie e sétimos, Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr em oitavo, nonos Josimar Jr e Sergio Ramalho e Miguel Paludo e Alan Hellmeister fecharam o top 10.

Já na Sprint Challenge, Nicholas Garfinkel e Victor Tieri cravaram a pole para o fim de semana, sendo os 16º na largada da geral na corrida de domingo.

Posição Nomes Melhor volta
1 M. Müller / G. Di Mauro 1:46.296
2 M. Comtepato / F. Baptista 1:46.559
3 M. Mariotti / R. Martins 1:46.620
4 L. Salles / R. Suzuki 1:46.679
5 L. Pires / B. Gresse 1:46.700
6 M. Regadas / F. Drugovich 1:46.750
7 J. M. Neto / M. Iorio 1:46.848
8 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. 1:46.865
9 J. Junior / S. Ramalho 1:46.897
10 M. Paludo / A. Hellmeister 1:47.008
11 L. Hermann / C. Ramos 1:47.012
12 S. Marucelli / M. Gomes 1:47.050
13 S. Morestoni / M. Machado 1:47.066
14 W. Neugebauer / L. Di Grassi 1:47.121
15 P. Massa / F. Massa 1:47.124
16 A. Feldmann Neto / G. Casagrande 1:47.130
17 B. Campos / N. Costa 1:47.285
18 M. Pisani / R. Guerra 1:47.347
19 P. Sousa / D. Pereira 1:47.444
20 C. Campos / T. Vivacqua 1:47.459
21 I. Salmen / G. Zanon 1:47.558
22 E. Santos / G. Robe 1:47.822
23 W. Pontes / A. Bassani 1:47.884
24 R. Mello / P. Boesel 1:47.903
25 N. Garfinkel / V. Teixeira 1:48.524
26 I. Souza / B. Bohnacio 1:48.559
27 S. Leite / F. Carbone 1:48.789
28 C. Castro / D. Diranin 1:48.934
29 L. Sanchez / D. Nunes 1:49.182
30 R. Bernardes / G. Raucci 1:49.385
31 E. Pedroza / L. Landi 1:49.767
32 L. Castelani / R. Abbate 1:49.809
33 V. Mahle / W. Ramasauskas 1:49.962
34 D. Peres Jr. / M. Cozzi 1:50.180
35 E. Umbelino / M. Henriques 1:50.539
36 P. Reales / Y. Alves 1:52.616

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