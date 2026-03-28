Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup: Muller domina e vence corrida 1 no Velocitta

Etapa foi marcada por duas longas bandeiras amarelas

Livia Veiga
Marcial Muller

Poucas horas depois da classificação da Carrera na Porsche Cup no Velocitta, os pilotos voltaram para a pista para a corrida 1 do fim de semana, que entrega a maior parcela de pontos.

Marçal Muller largou na pole, tendo Lucas Salles e Alceu Feldmann Neto logo atrás de si. O piloto do carro #544 carregava 40 quilos de lastro nesta etapa e conseguiu manter a liderança, apesar de uma largada com os carros se emparelhando.

Mais atrás do nogrid, Miguel Paludo conseguiu ganhar uma posição e, na primeira volta, já havia 'pulado' para 10°.

Carlos Campos e Francisco Horta acabaram batendo, rodando e abandonando a corrida na descida do Saca-Rolha, causando uma bandeira amarela.

Na relargada, Muller controlou bem o restante do grid, enquanto Antonella Bassani seguia sendo pressionada por Matheus Comparatto pela quarta posição. Alceu Feldmann perdeu muitas posições depois de ser atingido na traseira por Marcos Regadas, mas conseguiu retornar para a pista.

Comparatto acabou cometendo um erro, passando pela parte mais suja e aberta da pista, perdendo o contato com Bassani, caindo para sétimo.

Faltando 13 minutos para o fim da sessão, Zé Moura Neto também perdeu o carro e causou uma segunda bandeira amarela na sessão.

O safety car chegou ao fim faltando cinco minutos para o fim da sessão e, mais uma vez, Muller manteve a liderança, enquanto Salles perdeu levemente o contato com o líder, mas se manteve em segundo.

No último minuto, Paludo usou um de seus boosts e conseguiu ganhar mais uma posição, antes de Thiago Vivacqua revidar e reassumir a quinta posição.

Marco Billi foi o vencedor na categoria Rookie, com Pipo Massa em segundo e Leonardo Sanchez em terceiro. Israel Salmen foi o vitorioso na Sport, com Lineu Pires e Gustavo Zanon fechando o pódio.

Muller liderou de ponta a ponta, fazendo duas ótimas relargadas, e conquistou os 28 pontos máximos da corrida 1. Lucas Salles e Alceu Feldmann Neto fecharam o pódio da Carrera.

Top 10 da corrida 1 no Velocitta

POS PILOTO
1 Marçal Muller
2 Lucas Salles
3 Alceu Feldmann Neto
4 Antonella Bassani
5 Thiago Vivacqua
6 Miguel Paludo
7 Matheus Comparato
8 Jeff Giassi
9 Marcos Regadas
10 Pietro Fantin

