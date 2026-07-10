A Farben, marca oficial de tintas automotivas da Porsche Cup Brasil, viu sua nova dupla de endurance abrir os trabalhos com bom resultado. Marçal Muller, anfitrião do carro #544, andou junto com Gaetano Di Mauro e a dupla conseguiu terminar o primeiro treino na quarta posição.

Ano passado, Marçal Muller foi campeão da endurance em dupla com Felipe Fraga, que não pode estar presente neste ano. Mas a escolha de Gaetano mostrou ser acertada, pois o piloto mostrou afinidade com a máquina e conseguiu pilotar em alto nível, mesmo com pouco tempo de adaptação.

Com melhor tempo de 1min47s798, os pilotos ficaram a apenas dois décimos do líder da sessão no primeiro treino opcional. No segundo, o carro #544 terminou na sétima posição. Os pilotos ainda terão treinos livres no início da manhã de sábado para realizarem os últimos ajustes antes da qualificação, que acontece horas depois.

A corrida, com 300 km e duas horas e meia de duração, acontece no domingo. Qualificação e corrida terão transmissão no canal do Motorsport.com no YouTube, além dos canais Band e BandSports.

Marçal Muller disse:“O Gaetano dispensa apresentações. Como o Fraga não pôde estar com a gente esse ano, tenho certeza que fizemos uma boa escolha. Ele já demonstrou que conhece bem o carro e terá ótimo desempenho, com certeza nos ajudando para ir em busca de mais um título. Vamos construindo tudo passo a passo para conseguir brigar pela pole position e pela vitória”.

Gaetano Di Mauro disse: “O Marçal é uma referência na categoria, então correr ao lado dele é muito gratificante. Temos qualidade e disposição para fazer nosso melhor e buscar o título. O carro está bem competitivo, então é só encaixar tudo. É nossa primeira corrida juntos, mas já estamos com bom entrosamento. Fiz testes aqui com outro carro e andei pouco de Porsche, mas o Marçal tem estilo de pilotagem parecido com o meu, então me adaptei rápido e ganhei essa confiança inicial”.

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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