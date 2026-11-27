A Porsche Cup Brasil definiu nesta sexta-feira (27) o grid de largada da classe Carrera para os 500 km de Interlagos, etapa que encerra a temporada 2026 do campeonato de Endurance. O Porsche #544, de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro, garantiu a pole position.

Na segunda colocação geral, o Porsche #33 garantiu também a pole position da Carrera Rookie, enquanto o #844 completou o top 3 e assegurou a primeira posição do grid da Carrera Sport.

Matheus Comparatto e Felipe Baptista, principais adversários de Muller e Di Mauro na disputa pelo título do Endurance, classificaram o Porsche #118 na quarta colocação.

Já Lucas Salles e Rafa Suzuki, a bordo do #70, ficaram com a nona posição. Lucas Castellani e Gustavo Ariel, que dividem o Porsche #26, terminaram a sessão em 11º lugar na classificação geral e em terceiro na Carrera Rookie.

Pos. Nº Pilotos Classe 1 544 M. Müller / G. Di Mauro Carrera 2 33 B. Campos / N. Costa Carrera Rookie 3 844 G. Pettiti / S. Moreno / J. Giassi Carrera Sport 4 118 M. Comparatto / F. Baptista Carrera 5 21 F. Mariotti / R. Martins Carrera 6 1 A. Feldmann / G. Salas Carrera Sport 7 38 E. Santos / G. Robe Carrera Rookie 8 23 L. Herrmann / C. Ramos Carrera Sport 9 70 L. Salles / R. Suzuki Carrera 10 14 C. Campos / T. Vivacqua Carrera Sport 11 26 L. Castellani / G. Ariel Carrera Rookie 12 25 P. Sousa / D. Pereira Carrera Rookie 13 17 M. Regadas / F. Fraga Carrera 14 45 J. M. Neto / M. Iorio Carrera Rookie 15 7 M. Paludo / A. Hellmeister Carrera 16 27 J. Junior / S. Ramalho / D. Neumann Carrera Sport 17 77 F. Horta / W. Freire Carrera Sport 18 18 C. Ambrosio / M. Baumgart / C. Collet Carrera Rookie 19 39 L. Souza / B. Bonifacio Carrera Rookie 20 31 S. Malucelli / M. Gomes Carrera Sport 21 12 M. Pisani / R. Guerra Carrera Rookie 22 29 R. Melo / P. Boesel / F. Ettipaldi Carrera Sport 23 2 S. Morestoni / M. Machado Carrera Sport 24 51 I. Salmen / G. Petecof Carrera Sport 25 888 L. Pires / B. Gresse Carrera Sport

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