Porsche Cup: Muller e Di Mauro garantem pole para os 500 km de Interlagos na Carrera
Dupla do Porsche #544 larga na frente na decisão do campeonato de Endurance; carros #33 e #844 lideram na Rookie e na Sport, respectivamente
Marçal Muller e Gaetano Di Mauro
Foto de: Rodrigo Ruiz
A Porsche Cup Brasil definiu nesta sexta-feira (27) o grid de largada da classe Carrera para os 500 km de Interlagos, etapa que encerra a temporada 2026 do campeonato de Endurance. O Porsche #544, de Marçal Muller e Gaetano Di Mauro, garantiu a pole position.
Na segunda colocação geral, o Porsche #33 garantiu também a pole position da Carrera Rookie, enquanto o #844 completou o top 3 e assegurou a primeira posição do grid da Carrera Sport.
Matheus Comparatto e Felipe Baptista, principais adversários de Muller e Di Mauro na disputa pelo título do Endurance, classificaram o Porsche #118 na quarta colocação.
Já Lucas Salles e Rafa Suzuki, a bordo do #70, ficaram com a nona posição. Lucas Castellani e Gustavo Ariel, que dividem o Porsche #26, terminaram a sessão em 11º lugar na classificação geral e em terceiro na Carrera Rookie.
|
Pos.
|
Nº
|
Pilotos
|
Classe
|
1
|
544
|
M. Müller / G. Di Mauro
|
Carrera
|
2
|
33
|
B. Campos / N. Costa
|
Carrera Rookie
|
3
|
844
|
G. Pettiti / S. Moreno / J. Giassi
|
Carrera Sport
|
4
|
118
|
M. Comparatto / F. Baptista
|
Carrera
|
5
|
21
|
F. Mariotti / R. Martins
|
Carrera
|
6
|
1
|
A. Feldmann / G. Salas
|
Carrera Sport
|
7
|
38
|
E. Santos / G. Robe
|
Carrera Rookie
|
8
|
23
|
L. Herrmann / C. Ramos
|
Carrera Sport
|
9
|
70
|
L. Salles / R. Suzuki
|
Carrera
|
10
|
14
|
C. Campos / T. Vivacqua
|
Carrera Sport
|
11
|
26
|
L. Castellani / G. Ariel
|
Carrera Rookie
|
12
|
25
|
P. Sousa / D. Pereira
|
Carrera Rookie
|
13
|
17
|
M. Regadas / F. Fraga
|
Carrera
|
14
|
45
|
J. M. Neto / M. Iorio
|
Carrera Rookie
|
15
|
7
|
M. Paludo / A. Hellmeister
|
Carrera
|
16
|
27
|
J. Junior / S. Ramalho / D. Neumann
|
Carrera Sport
|
17
|
77
|
F. Horta / W. Freire
|
Carrera Sport
|
18
|
18
|
C. Ambrosio / M. Baumgart / C. Collet
|
Carrera Rookie
|
19
|
39
|
L. Souza / B. Bonifacio
|
Carrera Rookie
|
20
|
31
|
S. Malucelli / M. Gomes
|
Carrera Sport
|
21
|
12
|
M. Pisani / R. Guerra
|
Carrera Rookie
|
22
|
29
|
R. Melo / P. Boesel / F. Ettipaldi
|
Carrera Sport
|
23
|
2
|
S. Morestoni / M. Machado
|
Carrera Sport
|
24
|
51
|
I. Salmen / G. Petecof
|
Carrera Sport
|
25
|
888
|
L. Pires / B. Gresse
|
Carrera Sport
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