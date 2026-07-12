Porsche Cup: Muller e Di Mauro vencem etapa endurance no Algarve

Neste domingo (12), os pilotos da Porsche Cup completaram a primeira etapa endurance do calendário, completando os 300 km no Algarve. Marçal Muller e Gaetano Di Mauro largaram na pole, construindo uma boa liderança e conseguindo manter a posição para vencer a corrida.

A corrida começou sob regime de safety car antes de Marçal Muller poder acelerar tudo que o carro permitia, mantendo a liderança da corrida, com Matheus Comparatto e Marcos Regadas na sequência.

Vale lembrar que neste fim de semana os pilotos oficiais da Porsche Cup estão dividindo o volante com suas respectivas duplas de convidados e precisam fazer as paradas obrigatórias para troca e completar as 65 voltas da prova.

Victor Tieri e Nicholas Garfinkel não puderam terminar a corrida. Na 29ª volta, o carro da dupla apagou e Tieri tentou parar o mais longe possível da pista para não atrapalhar os rivais.

Muller e Di Mauro venceram o segmento, conquistando o feito ao levarem a bandeirada na volta 30, tendo Comparatto, Regadas, Salles e Pipo Massa no top 5 e Sadak Leite como o vencedor da Challenge.

Na 34ª, Felipe Massa, que é companheiro de Pipo Massa na categoria rookie, acabou abandonando também a etapa. Poucas voltas depois, Regadas e Drugovich fizeram a ultrapassagem sobre Comparatto e Baptista e assumiram a segunda posição.

Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr. também enfrentaram problemas e não terminaram a corrida, zerando a etapa endurance da categoria.

Por volta da volta 48, os carros começaram a fazer suas segundas paradas obrigatórias, trocando as duplas. O carro #544 de Muller voltou na sexta posição, atrás de José Moura Neto e Matheus Iorio, Antonella Bassani e Wagner Pontes, Comparatto e Baptista, Silvio Morestoni e Matheus Machado e Werner Neugebauer e Lucas di Grassi, que tinham a liderança da etapa.

Na volta 52, Drugovich estava no volante do carro #17 e acabou dando um pequeno toque na lateral do carro do Alceu Feldmann Neto, que tinha Gabriel Casagrande no comando do veículo. As duas duplas acabaram fora da corrida.

Ao mesmo tempo, o carro #544 já havia recuperado a liderança da corrida, com Josimar Junior e Cesar Ramos, da classe Sport, em segundo. Paulo Sousa e Dylan Pereira apareciam em oitavo na geral, mas como líderes na Rookie.

Muller e Di Mauro cruzaram a linha de chegada em primeiro, com Comparatto e Baptista em segundo e Carlos Campos e Thiago Vivacqua em terceiro, conquistando, inclusive, a vitória na categoria Sport. Sadak Leite e Fabio Carbone cruzaram a linha de chegada em 19º, mas como vencedor pela Challenge.

Posição Nome Classe Melhor tempo 1 M. Müller / G. Di Mauro CAR 1:46.905 2 M. Comparatto / F. Baptista CAR 1:47.155 3 C. Campos / T. Vivacqua CAR S 1:47.413 4 S. Malucelli / F. Gomes CAR S 1:47.281 5 P. Sousa / D. Pereira CAR R 1:46.844 6 I. Pires / B. Gresse CAR S 1:47.928 7 M. Pisani / R. Guerra CAR R 1:47.630 8 R. Mello / P. Boesel CAR S 1:48.254 9 M. Mariotti / R. Martins CAR 1:47.864 10 L. Hermann / C. Ramos CAR S 1:47.376 11 M. Paludo / A. Hellmeister CAR 1:47.486 12 A. Feldmann Neto / G. Casagrande CAR 1:47.824 13 B. Campos / N. Costa CAR R 1:47.428 14 J. M. Neto / M. Iorio CAR R 1:47.273 15 W. Pontes / A. Bassani CAR R 1:47.502 16 W. Neugebauer / L. Di Grassi CAR 1:47.460 17 E. Santos / G. Robe CAR R 1:47.598 18 S. Morestoni / M. Machado CAR S 1:48.057 19 S. Leite / F. Carbone CHA 1:49.088 20 I. Salmen / G. Zanon CAR S 1:48.775 21 L. Souza / B. Bonifácio CAR R 1:48.343 22 V. Mahle / W. Ramanasuskas CHA R 1:50.616 23 R. Bernardes / G. Raucci CHA R 1:49.708 24 L. Castellari / R. Abbate CHA R 1:49.261 25 L. Umbelino / M. Henriques CHA R 1:50.115 26 J. Junior / S. Ramalho CAR S 1:47.432 27 L. Salles / R. Suzuki CAR 1:47.730 28 P. Reales / Y. Alves CHA R 1:50.194 29 E. Pedrosa / L. Landi CHA R 1:48.839 30 P. Massa / F. Massa CAR R 1:47.662 31 N. Garfinkel / V. Tieri CHA S 1:48.735 32 C. Castro / D. Dirani CHA 1:49.962 33 M. Regadas / F. Drugovich CAR 1:47.782 34 D. Peres Jr. / M. Cozzi CHA R 1:49.387 35 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. CAR S 1:47.772 36 L. Sanchez / D. Nunes CAR R 1:48.711

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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