Porsche Cup: Muller e Di Mauro vencem etapa endurance no Algarve
Pilotos construíram uma boa liderança para vencer confortavelmente à frente dos rivais
Foto de: Lucas Miranda
Neste domingo (12), os pilotos da Porsche Cup completaram a primeira etapa endurance do calendário, completando os 300 km no Algarve. Marçal Muller e Gaetano Di Mauro largaram na pole, construindo uma boa liderança e conseguindo manter a posição para vencer a corrida.
A corrida começou sob regime de safety car antes de Marçal Muller poder acelerar tudo que o carro permitia, mantendo a liderança da corrida, com Matheus Comparatto e Marcos Regadas na sequência.
Vale lembrar que neste fim de semana os pilotos oficiais da Porsche Cup estão dividindo o volante com suas respectivas duplas de convidados e precisam fazer as paradas obrigatórias para troca e completar as 65 voltas da prova.
Victor Tieri e Nicholas Garfinkel não puderam terminar a corrida. Na 29ª volta, o carro da dupla apagou e Tieri tentou parar o mais longe possível da pista para não atrapalhar os rivais.
Muller e Di Mauro venceram o segmento, conquistando o feito ao levarem a bandeirada na volta 30, tendo Comparatto, Regadas, Salles e Pipo Massa no top 5 e Sadak Leite como o vencedor da Challenge.
Na 34ª, Felipe Massa, que é companheiro de Pipo Massa na categoria rookie, acabou abandonando também a etapa. Poucas voltas depois, Regadas e Drugovich fizeram a ultrapassagem sobre Comparatto e Baptista e assumiram a segunda posição.
Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr. também enfrentaram problemas e não terminaram a corrida, zerando a etapa endurance da categoria.
Por volta da volta 48, os carros começaram a fazer suas segundas paradas obrigatórias, trocando as duplas. O carro #544 de Muller voltou na sexta posição, atrás de José Moura Neto e Matheus Iorio, Antonella Bassani e Wagner Pontes, Comparatto e Baptista, Silvio Morestoni e Matheus Machado e Werner Neugebauer e Lucas di Grassi, que tinham a liderança da etapa.
Na volta 52, Drugovich estava no volante do carro #17 e acabou dando um pequeno toque na lateral do carro do Alceu Feldmann Neto, que tinha Gabriel Casagrande no comando do veículo. As duas duplas acabaram fora da corrida.
Ao mesmo tempo, o carro #544 já havia recuperado a liderança da corrida, com Josimar Junior e Cesar Ramos, da classe Sport, em segundo. Paulo Sousa e Dylan Pereira apareciam em oitavo na geral, mas como líderes na Rookie.
Muller e Di Mauro cruzaram a linha de chegada em primeiro, com Comparatto e Baptista em segundo e Carlos Campos e Thiago Vivacqua em terceiro, conquistando, inclusive, a vitória na categoria Sport. Sadak Leite e Fabio Carbone cruzaram a linha de chegada em 19º, mas como vencedor pela Challenge.
|Posição
|Nome
|Classe
|Melhor tempo
|1
|M. Müller / G. Di Mauro
|CAR
|1:46.905
|2
|M. Comparatto / F. Baptista
|CAR
|1:47.155
|3
|C. Campos / T. Vivacqua
|CAR S
|1:47.413
|4
|S. Malucelli / F. Gomes
|CAR S
|1:47.281
|5
|P. Sousa / D. Pereira
|CAR R
|1:46.844
|6
|I. Pires / B. Gresse
|CAR S
|1:47.928
|7
|M. Pisani / R. Guerra
|CAR R
|1:47.630
|8
|R. Mello / P. Boesel
|CAR S
|1:48.254
|9
|M. Mariotti / R. Martins
|CAR
|1:47.864
|10
|L. Hermann / C. Ramos
|CAR S
|1:47.376
|11
|M. Paludo / A. Hellmeister
|CAR
|1:47.486
|12
|A. Feldmann Neto / G. Casagrande
|CAR
|1:47.824
|13
|B. Campos / N. Costa
|CAR R
|1:47.428
|14
|J. M. Neto / M. Iorio
|CAR R
|1:47.273
|15
|W. Pontes / A. Bassani
|CAR R
|1:47.502
|16
|W. Neugebauer / L. Di Grassi
|CAR
|1:47.460
|17
|E. Santos / G. Robe
|CAR R
|1:47.598
|18
|S. Morestoni / M. Machado
|CAR S
|1:48.057
|19
|S. Leite / F. Carbone
|CHA
|1:49.088
|20
|I. Salmen / G. Zanon
|CAR S
|1:48.775
|21
|L. Souza / B. Bonifácio
|CAR R
|1:48.343
|22
|V. Mahle / W. Ramanasuskas
|CHA R
|1:50.616
|23
|R. Bernardes / G. Raucci
|CHA R
|1:49.708
|24
|L. Castellari / R. Abbate
|CHA R
|1:49.261
|25
|L. Umbelino / M. Henriques
|CHA R
|1:50.115
|26
|J. Junior / S. Ramalho
|CAR S
|1:47.432
|27
|L. Salles / R. Suzuki
|CAR
|1:47.730
|28
|P. Reales / Y. Alves
|CHA R
|1:50.194
|29
|E. Pedrosa / L. Landi
|CHA R
|1:48.839
|30
|P. Massa / F. Massa
|CAR R
|1:47.662
|31
|N. Garfinkel / V. Tieri
|CHA S
|1:48.735
|32
|C. Castro / D. Dirani
|CHA
|1:49.962
|33
|M. Regadas / F. Drugovich
|CAR
|1:47.782
|34
|D. Peres Jr. / M. Cozzi
|CHA R
|1:49.387
|35
|R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr.
|CAR S
|1:47.772
|36
|L. Sanchez / D. Nunes
|CAR R
|1:48.711
DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
WEC: Mesmo com limite de espaço em Interlagos, 6h de São Paulo supera público de 2025
Regadas disputa pódio no Algarve e faz balanço da primeira etapa endurance da Porsche Cup
NASCAR O'Reilly: Allgaier vence corrida de Atlanta marcada por bandeiras vermelhas
NASCAR Truck: Enfinger vence corrida caótica em Lime Rock
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários