Porsche Cup: Muller voa e faz as poles da Carrera Cup no Estoril

Com um formato de classificação novo para a reta final do campeonato Sprint de 2025, a Porsche Cup Brasil abriu a quinta-feira da maratona no Estoril com um verdadeiro show de Marçal Muller. O atual campeão não deu chance nenhuma aos rivais, garantindo as duas pole positions da etapa da classe Carrera Cup, botando simplesmente 0s7 e 0s4 em cima dos rivais.

Para as duas etapas finais da temporada 2025 no campeonato Sprint, a Porsche Cup introduziu uma mudança no regulamento, trocando a inversão de grid pela realização de classificações separadas para cada uma das corridas do fim de semana. Para o Estoril, foram feitos qualis para cada prova das classes Carrera Cup e Sprint Challenge.

Na Cup, as subdivisões Rookie, Sport e a Geral foram à pista separadamente em sessões de 10 minutos cada, mas, diferentemente das etapas anteriores, não tivemos um Q2 com o top 10.

Após as classificações, a Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril para as primeiras corridas da quinta etapa Sprint da temporada 2025. A partir das 10h15, horário de Brasília, as classes Carrera Cup e Sprint Challenge vão para as primeiras disputas do fim de semana, e você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Classificação 1

Na primeira classificação da etapa, Marçal Muller garantiu a pole com um tempo de 01min38s945, voando em cima dos rivais. Vice-líder do campeonato, Chris Hahn foi o segundo, mas ficando a 0s744 do gaúcho. Antonella Bassani foi a terceira, a 0s863, com Thiago Vivacqua em quarto e o líder Miguel Paludo fechando o top 5.

Entre os pilotos da Sport, Alceu Feldmann Neto foi o mais rápido, com 01min40s362, mais de três décimos à frente de Lineu Pires. Na Rookie, deu Leo Sanchez com 01min42s210, menos de um décimo à frente de Silvio Morestoni.

Mas, para a corrida desta quinta-feira, o grid traz algumas diferenças em relação ao quali. Alceu Neto, Gustavo Zanon e Silvio Morestoni chegaram ao Estoril já carregando uma punição de 10 posiçõs para a primeira prova do fim de semana.

Com isso, uma mudança no pole da Sport. Com Feldmann Neto punido, Lineu Pires tornou-se o melhor colocado da subdivisão, em oitavo.

Grid de largada da corrida 1:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Christian Hahn (Carrera Cup)

3 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

4 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

5 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

6 - Lucas Salles (Carrera Cup)

7 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

8 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

9 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

10 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

11 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

12 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

13 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

14 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

15 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

16 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

17 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

18 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

19 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

20 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

21 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

22 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

23 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

24 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

25 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

26 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

27 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

28 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

29 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

30 - Eric Santos (Carrera Cup Rookie)

31 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

Classificação 2:

Na sessão, os únicos incidentes foram a rodada de Marco Billi e os problemas de Chico Horta com seu carro, mas sem causar nenhuma bandeira amarela.

Marçal Muller não deu chance aos rivais e garantiu mais uma pole, conseguindo melhorar o tempo da primeira sessão. O campeão fez a pole da prova dois com 01min38s941, 0s462 à frente do líder do campeonato, Miguel Paludo, com Chris Hahn em terceiro, Matheus Comparatto em quarto e Thiago Vivacqua em quinto.

Na Sport, uma mudança de pole, com Sebá Malucelli levando a melhor, à frente de Marcos Regadas. Já na Rookie, deu Silvio Morestoni na frente, em 13º, enquanto seu rival mais próximo, Bruno Campos, foi apenas o 24º.

Grid de largada da corrida 2:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

3 - Christian Hahn (Carrera Cup)

4 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

5 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

6 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

7 - Lucas Salles (Carrera Cup)

8 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

9 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

10 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

11 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

12 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

13 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

14 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

15 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

18 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

19 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

20 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

21 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

22 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

23 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

26 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

27 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

28 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

29 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

30 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

31 - Eric Santos (Carrera Cup Rookie)

