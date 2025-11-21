Marçal Muller e Felipe Fraga deram um passo importante em direção ao título do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil nesta sexta-feira, com a pole position para os 500km de Interlagos. E a dupla projeta um sábado ainda mais forte.

Enquanto os dois saem na frente, os principais rivais na briga pelo título não tiveram o melhor dos qualis. O vice-líder Matheus Comparatto, em dupla com Matheus Ferreira, largam em nono, logo atrás do terceiro colocado Pedro Boesel, que divide o carro com Enzo Fittipaldi.

Em entrevista ao Motorsport.com após a classificação, Muller destaca um fator importante em decorrência da pole: a economia de pushes na corrida.

"É um bom início de fim de semana. Sabemos que a prova é longa mas, mesmo assim, saindo na frente, vamos conseguir economizar alguns pushes. Então o objetivo é se manter competitivo, sem se envolver em nenhum acidente e tentar trazer esse título para casa".

Muller ainda disputa neste fim de semana o título Overall, que soma os resultados das provas Sprint e Endurance. No momento, ele é o segundo colocado, apenas oito pontos atrás de Miguel Paludo, campeão da Sprint há duas semanas, e que larga em sétimo no sábado junto com Allan Hellmeister.

"São oito pontos. Se não me engano, o Comparatto também está na briga. Vai ser uma briga boa, mas sair na frente é um privilégio. Vamos tentar aproveitar essa pole para tentar trazer mais esse título".

Já Fraga falou sobre o bom entrosamento que teve com Muller no primeiro ano da dupla na Porsche e projetou uma corrida ainda mais forte que o visto no quali.

"Foi maravilhoso até aqui. Três corridas, três poles, duas vitórias e, se Deus quiser, amanhã vamos trazer mais uma, mas o foco está no campeonato. Ele [Marçal] fez um ótimo trabalho, mais uma vez, todos os engenheiros e mecânicos, só tenho a agradecer a eles, que fizeram um carro perfeito".

"Vamos acelerar tudo, passar um calorzinho, mas é isso, o carro está muito bom. Fizemos uns long runs e parece que o carro está ainda melhor para a corrida. Estou muito animado para terminar essa temporada da Porsche com o título".

