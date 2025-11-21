Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Dupla chega na liderança do Endurance Challenge na classe Carrera Cup e largam com vantagem para os rivais
Marçal Muller e Felipe Fraga deram um passo importante em direção ao título do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil nesta sexta-feira, com a pole position para os 500km de Interlagos. E a dupla projeta um sábado ainda mais forte.
Enquanto os dois saem na frente, os principais rivais na briga pelo título não tiveram o melhor dos qualis. O vice-líder Matheus Comparatto, em dupla com Matheus Ferreira, largam em nono, logo atrás do terceiro colocado Pedro Boesel, que divide o carro com Enzo Fittipaldi.
Em entrevista ao Motorsport.com após a classificação, Muller destaca um fator importante em decorrência da pole: a economia de pushes na corrida.
"É um bom início de fim de semana. Sabemos que a prova é longa mas, mesmo assim, saindo na frente, vamos conseguir economizar alguns pushes. Então o objetivo é se manter competitivo, sem se envolver em nenhum acidente e tentar trazer esse título para casa".
Muller ainda disputa neste fim de semana o título Overall, que soma os resultados das provas Sprint e Endurance. No momento, ele é o segundo colocado, apenas oito pontos atrás de Miguel Paludo, campeão da Sprint há duas semanas, e que larga em sétimo no sábado junto com Allan Hellmeister.
"São oito pontos. Se não me engano, o Comparatto também está na briga. Vai ser uma briga boa, mas sair na frente é um privilégio. Vamos tentar aproveitar essa pole para tentar trazer mais esse título".
Já Fraga falou sobre o bom entrosamento que teve com Muller no primeiro ano da dupla na Porsche e projetou uma corrida ainda mais forte que o visto no quali.
"Foi maravilhoso até aqui. Três corridas, três poles, duas vitórias e, se Deus quiser, amanhã vamos trazer mais uma, mas o foco está no campeonato. Ele [Marçal] fez um ótimo trabalho, mais uma vez, todos os engenheiros e mecânicos, só tenho a agradecer a eles, que fizeram um carro perfeito".
"Vamos acelerar tudo, passar um calorzinho, mas é isso, o carro está muito bom. Fizemos uns long runs e parece que o carro está ainda melhor para a corrida. Estou muito animado para terminar essa temporada da Porsche com o título".
DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET
Ouça versão áudio do Podcast:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
- Spotify
- Deezer
- Amazon Music
- Apple Podcasts
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários