A decisão do título do Endurance Challenge da Porsche Cup Brasil durou até os últimos metros de corrida em Interlagos neste sábado (22), coroando Marçal Muller e Felipe Fraga como os campeões da Carrera Cup após uma grande volta por cima.

A dupla chegou em Interlagos como os grandes favoritos, tendo feito as três poles das etapas Endurance, além de duas vitórias nas provas anteriores e nos segmentos. Mas, neste sábado, tudo pareceu ter ido por água abaixo para os dois.

Ainda nas primeiras voltas, um furo de pneu quase comprometeu a prova de Muller e Fraga, que precisaram fazer uma prova forte de recuperação, torcendo pela entrada do SC para se colocarem novamente em posição de brigar pelo título.

Nas voltas finais, eles precisavam escalar mais uma posição para celebrar, e se viram beneficiados por duas punições tardias: um drive through para Enzo Fittipaldi e Pedro Boesel por uso indevido de push e 5s para Allan Khodair e Marcelo Hahn por um incidente envolvendo Muller e Fraga nos boxes. Com isso, o título estava garantido, dando ainda o troféu do Overall para Muller.

Em entrevista ao Motorsport.com no paddock após a conquista, Muller fez um balanço da prova dramática.

“A gente vinha em um fim de semana com pole position, bem colocados, com os dois títulos [Endurance e Overall] nas mãos no início da prova. Na hora do furo do pneu, parecia que tinha ido tudo por água abaixo, mas a gente não desistiu, fomos até o final. O Fraga fez um excelente trabalho, a equipe também. Então é muito gratificante sair daqui com os dois títulos”.

Fraga, que fez o stint final da prova, falou sobre as punições e fez um balanço da temporada 2025.

“Na verdade, eu estava disputando contra esses dois carros, e aí eles acabaram sendo punidos. Uma punição era meio óbvia, porque, no box, ele [Khodair] simplesmente me jogou no muro e, com o Enzo, ele infelizmente usou esse push. Mas estou muito feliz. Foi um ano incrível, foi muito legal dividir o carro com esse cara, me diverti muito”.

“E é muito legal você correr em um lugar onde a gente se diverte e, depois, chegar no fim do ano conseguindo conquistar o nosso objetivo, o título. Só tenho que agradecer a todos que fizeram parte disso. A gente deu a vida até o fim, deu certo”.

