Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

A Porsche Cup deu sequência à maratona desta sexta-feira com a classificação para os 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2025. Na classe Carrera Cup, os líderes Marçal Muller e Felipe Fraga deram um passo importante rumo ao título com a pole geral. Já na Sprint Challenge, deu Sadak Leite e Fabio Carbone à frente dos rivais.

Nas provas de Endurance, a classificação é dividida em duas partes. Em cada sessão de 15 minutos de duração, cada piloto da dupla (ou dois do trio no caso deste fim de semana) precisa ir à pista fazer voltas rápidas. O resultado é determinado com base na média da melhor volta de cada um.

Na corrida, Carrera Cup e Sprint Challenge correm ao mesmo tempo, com o grid sendo formado com todos os carros da Cup ocupando as primeiras posições, seguidos dos da Challenge.

Carrera Cup

Na primeira sessão, a grande maioria das duplas e trios optaram por mandar à pista os pilotos com menor BoP (Balance of Performance). Um dos que destoaram foi a dupla de Rubens e Fefo Barrichello, com o bicampeão da Stock indo à pista primeiro.

Tivemos uma rápida bandeira amarela após Bruno Campos rodar na pista, com o piloto da Carrera Cup Rookie tendo que voltar aos boxes para trocar pneus.

Allan Hellmeister / Miguel Paludo foram os mais rápidos com 01min36s227, seguidos de Jeff Giassi / Silvio Morestoni, com 01min36s265 e Marçal Muller / Felipe Fraga, com 01min36s307.

No segundo grupo, William Freire / Chico Horta foram os mais rápidos, com 01min35s503, seguidos de Rafa Martins / Leo Sanchez / Luiz Fernando Trevisan, com 01min35s604. Marcos Gomes / Sebá Malucelli fecharam o top 3.

Consolidando as médias, Marçal Muller / Felipe Fraga ficaram com a pole com uma média de 01min36s027, seguidos de Chris Hahn / Felipe Baptista, com 01min36s058. Em terceiro, Francisco Horta / William Freire ficaram com a melhor média dos pilotos da Sport, enquanto Nelson Monteiro / Caio Chaves / Thiago Camilo e Alceu Feldmann Neto / Gabriel Casagrande completaram o top 5. Em 18º, Silvio Morestoni / Jeff Giassi foram os melhores colocados da Rookie.

Sprint Challenge

Na primeira parte do quali da Challenge, Cecília Rabelo / Pietro Rimbano foram os mais rápidos, com 01min38s638, seguidos de José Moura Neto / Matheus Iorio, com 01min38s673, enquanto Daniel Neumann / Gabriel Bandeira fecharam o top 3 com 01min38s725.

A segunda parte teve uma bandeira vermelha após uma batida de João Gonçalves no final do segundo setor. No final, Sadak Leite / Fabio Carbone foram os mais rápidos com 01min37s168.

Isso deu à dupla a pole da classe na média com 01min37s948, à frente de Cecília Rabelo / Pietro Rimbano, com Daniel Neumann / Gabriel Bandeira fechando o top 3.

A Porsche Cup tem um dia cheio em Interlagos. Carrera Cup e Sprint Challenge realizam dois treinos livres antes da classificação, marcada para 15h40. Já a classe Sprint Trophy faz a primeira de duas corridas do fim de semana a partir de 17h45. Você acompanha as sessões ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Confira o grid de largada para os 500km de Interlagos:

1 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

2 - Christian Hahn e Felipe Baptista (Carrera Cup)

3 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

4 - Nelson Monteiro, Caio Chaves e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

5 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

6 - Rouman Ziemkiewicz, Nelson Piquet Jr e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

7 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

8 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

9 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

10 - Fefo Barrichello e Rubens Barrichello (Carrera Cup)

11 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

12 - Alceu Feldmann e Guilherme Salas (Carrera Cup Sport)

13 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

14 - Cristian Mohr, Enzo Elias e André Rosário (Carrera Cup Sport)

15 - Rodrigo Mello e Caio Collet (Carrera Cup Sport)

16 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

17 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

18 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

19 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

20 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

21 - Peter Ferter e Diego Nunes (Carrera Cup Sport)

22 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

23 - Marcelo Hahn e Allam Khodair (Carrera Cup Sport)

24 - Michael Fassbender e Max Wilson (Carrera Cup Rookie)

25 - Leonardo Sanchez, Rafael Martins e Luiz Fernando Trevisan (Carrera Cup Rookie)

26 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

27 - Marco Billi, Gaetano Di Mauro e Maurizio Billi (Carrera Cup Sport)

28 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

29 - Flávio Sampaio, Edu Guedes e Matheus Roque (Carrera Cup Rookie)

30 - Piero Cifali, André Bragantini Jr. e Pedro Aguiar (Carrera Cup)

31 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

32 - Cecília Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

33 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

34 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

35 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

36 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

37 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

38 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

39 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

40 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

41 - André Gaidzinski e Ricardo Maurício (Sprint Challenge Sport)

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!