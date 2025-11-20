Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?

WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Muller e Fraga miram título da Endurance em Interlagos

Dupla da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup chega credenciada após conquistas no Sprint e no Capacete de Ouro

Editado:
Marçal Muller e Felipe Fraga

A Farben chega à decisão da temporada 2025 da Porsche Cup embalada por um ano de alto desempenho e com a chance real de encerrar o calendário fazendo história. A dupla Felipe Fraga e Marçal Muller disputa o título do Endurance após dominar completamente as provas longas: nas etapas de Estoril e do Algarve, a dupla fez a pole e venceu ambas as corridas, sendo a única do grid com 100% de aproveitamento.

Leia também:

O momento da dupla reforça o favoritismo. Líder da Stock Car, Felipe Fraga traz sua experiência e velocidade para a disputa dos 500 km de Interlagos. Ao seu lado, Marçal Muller, atual campeão do Endurance, encerrou o Sprint 2025 entre os três melhores e segue vivo também na luta pelo título Overall, que combina os resultados de toda a temporada.

O gaúcho chega ainda mais fortalecido após uma etapa impecável no evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1, na qual conquistou uma das poles do fim de semana e venceu as duas corridas da Sprint diante do maior público do ano.

Agora, a decisão promete ser uma das batalhas mais desafiadoras do calendário: 500 quilômetros de prova, revezamento entre pilotos, múltiplas janelas estratégicas e desgaste extremo de equipamento.

“As expectativas são das melhores", disse Marçal. "Viemos de uma corrida na Fórmula 1 em que tivemos uma performance muito positiva. Agora, é analisar o que ainda podemos melhorar para chegarmos fortes nessa final de campeonato, na qual estamos bem posicionados na pontuação. Mas, como a última etapa vale mais, nada está ganho, precisamos trabalhar e ir em busca desse título".

"Estou com chances de ser campeão na Endurance, onde tivemos 100% de aproveitamento até aqui, e também tenho chance no overall, para o qual precisamos de uma combinação de resultados. Vamos fazer de tudo para tentar conquistar esses dois títulos neste final de semana".

A programação da etapa final tem início nesta sexta-feira (21), com duas sessões de treinos livres e o classificatório marcado para 15h42. A corrida de 500 km acontece no sábado (22), a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Após primeiro contato com Interlagos, Michael Fassbender revela que tem Senna como ídolo no automobilismo

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros