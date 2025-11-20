Porsche Cup: Muller e Fraga miram título da Endurance em Interlagos
Dupla da marca de tinta automotiva oficial da Porsche Cup chega credenciada após conquistas no Sprint e no Capacete de Ouro
A Farben chega à decisão da temporada 2025 da Porsche Cup embalada por um ano de alto desempenho e com a chance real de encerrar o calendário fazendo história. A dupla Felipe Fraga e Marçal Muller disputa o título do Endurance após dominar completamente as provas longas: nas etapas de Estoril e do Algarve, a dupla fez a pole e venceu ambas as corridas, sendo a única do grid com 100% de aproveitamento.
O momento da dupla reforça o favoritismo. Líder da Stock Car, Felipe Fraga traz sua experiência e velocidade para a disputa dos 500 km de Interlagos. Ao seu lado, Marçal Muller, atual campeão do Endurance, encerrou o Sprint 2025 entre os três melhores e segue vivo também na luta pelo título Overall, que combina os resultados de toda a temporada.
O gaúcho chega ainda mais fortalecido após uma etapa impecável no evento suporte do GP de São Paulo de Fórmula 1, na qual conquistou uma das poles do fim de semana e venceu as duas corridas da Sprint diante do maior público do ano.
Agora, a decisão promete ser uma das batalhas mais desafiadoras do calendário: 500 quilômetros de prova, revezamento entre pilotos, múltiplas janelas estratégicas e desgaste extremo de equipamento.
“As expectativas são das melhores", disse Marçal. "Viemos de uma corrida na Fórmula 1 em que tivemos uma performance muito positiva. Agora, é analisar o que ainda podemos melhorar para chegarmos fortes nessa final de campeonato, na qual estamos bem posicionados na pontuação. Mas, como a última etapa vale mais, nada está ganho, precisamos trabalhar e ir em busca desse título".
"Estou com chances de ser campeão na Endurance, onde tivemos 100% de aproveitamento até aqui, e também tenho chance no overall, para o qual precisamos de uma combinação de resultados. Vamos fazer de tudo para tentar conquistar esses dois títulos neste final de semana".
A programação da etapa final tem início nesta sexta-feira (21), com duas sessões de treinos livres e o classificatório marcado para 15h42. A corrida de 500 km acontece no sábado (22), a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.
