A Porsche Cup Brasil fechou sua maratona em Portugal com um movimentado 300km do Estoril. Assim como na prova de Portimão, tivemos mais uma limpa de Marçal Muller e Felipe Fraga, vencendo tanto no estágio quanto na prova completa, enquanto na Sprint Challenge, deu Caio Castro e Danilo Dirani.

Na classificação realizada mais cedo, tivemos um resultado inédito. Como a Sprint Challenge fez sua disputa com pista seca, contra um traçado molhado da Carrera Cup, os carros da Challenge tiveram uma performance melhor, rendendo a pole position geral e da classe para Cecília Rabelo e Pietro Rimbano, com Caio Castro e Danilo Dirani em segundo. Na Cup, deu Enzo Fittipaldi e Pedro Boesel.

Porém, minutos antes da largada, a direção de prova decidiu inverter o grid, colocando todos os carros da Carrera Cup à frente da Sprint Challenge, como é o tradicional das provas Endurance.

A prova de 72 voltas teve três janelas de paradas obrigatórias, cada uma com de 6 minutos de duração. Elas foram abertas pelo carro líder, quando ele completar as voltas 16, 35 e 53, permanecendo abertas por 8 minutos. E, na conclusão da volta 33, foi apresentada bandeira marcando o fim do primeiro segmento da prova, que já atribui pontuação aos competidores, desde que tivessem realizado um pit stop válido.

* O nome da frente na dupla representa o piloto que estava no carro no momento citado

Enquanto a primeira largada foi abortada, a segunda foi liberada, mesmo com muitos pilotos quebrando a formação antes do apagar das luzes. Boesel / Fittipaldi se mantiveram na frente, enquanto Muller / Fraga saiu bem e subiu para segundo. Porém, o SC precisou ser acionado antes do fim da primeira volta após Sousa / Osman bater com o carro no guard-rail de dentro da reta principal.

A prova foi retomada na quinta volta, com Boesel / Fittipaldi pressionado duramente por Muller / Fraga, que trazia consigo Hellmeister / Paludo. Em uma manobra ousada, Hellmeister tentou ultrapassar Muller, com os dois batendo porta, mas o líder do campeonato Endurance fechou a porta, permitindo que Regadas / Mello dessem o bote, subindo para terceiro.

Dois giros depois, aproveitando-se do Boost, Muller / Fraga conseguiu dar o bote em Boesel / Fittipaldi, assumindo a liderança. Logo atrás, a disputa de Hellmeister / Paludo com Regadas / Mello permitiu que Salles / Suzuki entrasse no meio, subindo para quarto. Mas a prova foi neutralizada pouco depois, na sétima volta. A segunda entrada do SC veio após Brocchi / Genz ficar atolado na brita, com o retorno na 11ª.

A primeira janela de paradas foi aberta na volta 16. Na volta 20, com o final da janela, a liderança era de Monteiro / Camilo, à frente pela geral da Cup e pela Sport. Suzuki / Salles e Fraga / Muller fechavam o top 3. Em oitavo, Morestoni / Giassi lideravam pela Cup Rookie. Na Sprint Challenge, Baptista / Herrmann estavam na frente em 21º. Nos boxes, Paludo / Hellmeister confirmavam o abandono após uma pedra levar a um furo no radiador.

Sem conseguir segurar os carros que vinham atrás, Monteiro / Camilo rapidamente passou a cair na tabela, com Fraga / Muller assumindo a ponta e rapidamente disparando na frente, abrindo 11s para Comparatto / Ferreira na volta 23, com Regadas / Mello e Salles / Suzuki à frente. Na sequência, mais um acionamento do SC, com Rabelo / Rimbano ficando parado na lateral da pista.

No momento em que seria declarado o fim do primeiro estágio, o SC foi acionado mais uma vez, após Vivacqua / Campos ficar com o carro parado na pista. Nisso, o triunfo na Cup ficou comFraga / Muller, tendo Comparatto / Ferreira em segundo. Em terceiro, Casagrande / Feldmann Neto ficou com a vitória na Cup Sport, enquanto Reis / Menossi levaram na Cup Rookie. Na Sprint Challenge, deu Baptista / Herrmann em 17º, com Iorio / Moura Neto em 20º na Challenge Sport e Ruiz / Ruiz Jr na Challenge Rookie, em 24º.

Durante o SC, foi aberta a segunda janela de pit stops. Curiosamente, de todos os carros que ainda estavam na pista, apenas quatro não entraram nos boxes na primeira oportunidade possível.

Quando a prova estava na volta 40, já com o fim da segunda janela, Regadas / Mello lideravam, mas muito pressionados por Muller / Fraga e Feldmann Neto / Casagrande. Os três tinham uma larga vantagem, de 5s, para Salles / Suzuki. Em 16º, Ruiz / Ruiz Jr estavam na ponta da Challenge.

Na 49ª volta, mais um acionamento do SC, agora por conta de Pires / Gresse ficarem presos na caixa de brita. A relargada veio próximo do início da última janela de paradas. Regadas / Mello se seguravam bem na frente, com Feldmann Neto / Casagrande em segundo e Muller / Fraga em terceiro, ambos pressionados por Camilo / Monteiro e Salles / Suzuki.

E bem no início da janela de paradas, quando a maioria dos pilotos já entravam nos boxes, Billi / Di Mauro acabou rodando bem na frente da entrada do pitlane. Felizmente, o piloto conseguiu voltar e entrar para seu pit.

Nos pits, mais confusão, Herrmann / Baptista vinham entrando nos boxes para fazer sua parada em uma grande fila de carros. No meio desse percurso, acabou acertando em cheio a traseira do carro de Castro / Dirani, danificando bastante seu Porsche.

Perto da volta 60, uma punição que mexia na briga pela vitória: Casagrande / Feldmann Neto, que vinham em terceiro, tomaram um drive through por cruzar a linha branca na entrada dos boxes na entrada do pitlane.

Na volta 60, Muller / Fraga lideravam com Comparatto / Ferreira em segundo e Salles / Suzuki subindo para terceiro. Josimar Júnior / Ramalho vinham em quarto, liderando pela Sport, e Boesel / Fittiapldi fechando. o top 5. Apesar do incidente na entrada dos boxes, Castro / Dirani estavam na frente na Challenge, em 22º, com Ruiz / Ruiz Jr sendo os melhores na Sport e na Rookie.

A prova foi encerrada por tempo, duas voltas a menos que o planejado. Marçal Muller e Felipe Fraga fizeram mais uma limpa com dois triunfos em estágios e em prova completa até aqui. Matheus Comparato repetiu o segundo lugar do Algarve, agora com Matheus Ferreira ao seu lado. Em terceiro, Josimar Júnior e Sergio Ramalho ficaram com o triunfo na Sport. Já na Rookie, deu Nicolas Costa e Bruno Campos, com os dois terminando em oitavo.

Falando da Sprint Challenge, Caio Castro e Danilo Dirani venceram com a 16ª posição. Pela Sport, deu José Moura Neto e Matheus Iorio, enquanto Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr levaram na Rookie.

A Porsche Cup tira agora um intervalo de pouco mais de dois meses. Entre 07 e 09 de novembro, a categoria volta a acelerar na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, com a decisão do campeonato Sprint, de provas de curta duração.

Confira o resultado final dos 300km do Estoril:

Em negrito, os vencedores de cada classe e subdivisão

1 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

2 - Matheus Comparatto e Matheus Ferreira (Carrera Cup)

3 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

4 - Pedro Boesel e Enzo Fittipaldi (Carrera Cup)

5 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

6 - Lucas Salles e Rafael Suzuki (Carrera Cup)

7 - António Félix da Costa e Bernardo Sousa (Carrera Cup)

8 - Bruno Campos e Nicolas Costa (Carrera Cup Rookie)

9 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

10 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

11 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

12 - Flávio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

13 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

14 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

15 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

16 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge)

17 - Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande (Carrera Cup Sport)

18 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

19 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

20 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

21 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

22 - Marco Billi e Gaetano Di Mauro (Carrera Cup Sport)

23 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

24 - Miguel Caetano e João Posser (Carrera Cup Rookie)

25 - Sebá Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

26 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

27 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

28 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

29 - Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

30 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

31 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

ABANDONARAM:

Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

Miguel Paludo e Alan Hellmeister (Carrera Cup)

Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

