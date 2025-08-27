Porsche Cup: Muller elogia o Estoril, onde tem bom histórico

A equipe Farben desembarca em Estoril nesta semana embalada pelos resultados positivos conquistados no Algarve e com foco em dar sequência à boa fase na temporada 2025 da Porsche Cup C6 Bank. Atual campeão de Sprint, Marçal Muller retorna ao lendário autódromo português, palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1 há 40 anos, motivado para brigar na frente tanto na Sprint quanto na Endurance.

O gaúcho do carro #544 têm motivos de sobra para confiar em mais um fim de semana forte. No Algarve, mostrou velocidade e consistência, voltando a vencer no final de semana da etapa Sprint e dominando também a abertura do campeonato Endurance ao lado de Felipe Fraga. Agora, em Estoril, a configuração do campeonato joga ainda mais a favor dos pilotos mais rápidos: nas duas etapas finais da Sprint, não há inversão de grid, e o regulamento prevê duas classificações, com pontuação máxima em ambas as provas.

Com histórico positivo no traçado português, Muller destaca as características do Estoril como um fator motivacional extra. O circuito de 4,1 km exige muito dos pilotos, alternando curvas de alta e baixa velocidade, zonas de frenagem intensas e retas que favorecem ultrapassagens. Para o representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup, será a chance de ampliar os números já expressivos da temporada e consolidar a retomada.

“Falando especificamente da pista de Estoril, é uma pista que me agrada muito e é um circuito divertido ao mesmo tempo desafiador, com curvas de alta e de baixa. Então, é um circuito que sempre gosto muito de estar competindo e nossos resultados foram positivos nas últimas corridas que tivemos lá. Agora é focar para tentar fazer um bom quali e boas corridas na Sprint e depois já virar logo a chave para fazer boa corrida na Endurance, mas com certeza nossas expectativas são as melhores e vamos com tudo.”



A programação no GP de Cascais será intensa. A 6ª etapa da Sprint Challenge começa na quarta-feira (27) com treinos oficiais e segue até sexta (29), quando acontece a segunda corrida Sprint. Logo depois, no fim de semana, a 7ª etapa marca a sequência da Endurance Series: no domingo (31), a corrida de 300 km terá largada às 10h (horário de Brasília). Todas as atividades terão transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

