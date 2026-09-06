Os pilotos da Carrera Cup retornaram para a pista de Interlagos neste domingo (06) para finalizarem o fim de semana da Porsche Cup e Marçal Muller, mais uma vez, levantou o maior troféu do fim de semana, se aproximando ainda mais do título.

Marçal Muller largou da pole, mais uma vez, e conseguiu se manter à frente dos rivais, logo atrás do Safety Car, pois a pista ainda estava bastante úmida, apesar da garoa estar leve e com pouco spray para atrapalhar os pilotos.

As primeiras voltas não permitiram as ultrapassagens, já que a bandeira amarela continuou ativada mesmo após a saída do carro de segurança. A verde só foi acionada no Laranjinha, quando o piloto do carro #144 conseguiu acelerar tudo e se 'livrar' dos outros.

Sem grandes ultrapassagens, o safety car foi reativado apesar de não ter acontecido nenhuma batida, apenas pensando em questões de segurança dos carros.

Faltando 14 minutos para o fim da etapa, Marcos Regadas e Miguel Marioti se envolveram em uma batida, com o piloto do carro #17 conseguindo se recuperar rapidamente e retornar à pista, mas parou nos boxes para trocar os pneus.

Nos últimos oito minutos da prova, Antonella Bassani abandonou a corrida depois de rodar e precisar retirar o carro das laterais da pista. Esse marca um fim de semana zerado para a piloto, que também não terminou a corrida 1.

Pietro Fantin tentou fazer a ultrapassagem sobre Muller, mas o piloto do carro #144 conseguiu manter o piloto #117 na segunda posição e conquistou mais uma vitória no campeonato.

Cristian Mohr venceu na categoria Sport porque o piloto Raijan Mascarello recebeu uma punição. Na Rookie, foi Pipo Massa que cruzou a linha de chegada em primeiro e também se encaminha para o título.

Posição Nº Piloto Classe 1 544 Marçal MÜLLER CAR 2 117 Pietro FANTIN CAR 3 3 Cristian MOHR CAR S 4 7 Miguel PALUDO CAR 5 8 Alceu FELDMANN NETO CAR 6 10 Thiago VIVACQUA CAR 7 51 Israel SALMEN CAR S 8 56 Peter FERTER CAR S 9 19 Pipo MASSA CAR R 10 70 Lucas SALLES CAR 11 45 Jose Moura NETO CAR R 12 14 Carlos CAMPOS (M) CAR S 13 23 Leonardo HERRMANN CAR S 14 888 Lineu PIRES CAR S 15 80 Rouman ZIEMKIEWICZ CAR S 16 77 Francisco HORTA CAR S 17 33 Bruno CAMPOS CAR R 18 9 Edu GUEDES (M) CAR R 19 217 Roberto DALLA COSTA CAR S 20 12 Marco PISANI CAR R 21 25 Paulo SOUSA (M) CAR R 22 99 Wagner PONTES CAR R 23 31 Sebá MALUCELLI CAR S 24 32 Matheus ROQUE CAR R 25 29 Rodrigo MELLO CAR S 26 21 Miguel MAROTTI CAR 27 39 Luiz SOUZA (M) CAR R 28 11 Flavio SAMPAYO CAR R 29 2 Silvio MORESTONI CAR S 30 22 Rajan MASCARELLO CAR S 31 44 André GAIDZINSKI (M) CAR R 32 118 Matheus COMPARATTO CAR 33 83 Marco BILLI CAR R 34 27 Josimar JUNIOR CAR S 35 1 Alceu FELDMANN CAR S 36 17 Marcos REGADAS CAR 37 97 Jeff GIASSI CAR

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