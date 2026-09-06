Porsche Cup: Muller fecha fim de semana perfeito com vitória na corrida 2
Pipo Massa ganhou na Rookie, enquanto Cristian Mohr celebrou a vitória na Sport
Marçal Muller vence segunda corrida em Interlagos
Foto de: Rafael Gagliano
Os pilotos da Carrera Cup retornaram para a pista de Interlagos neste domingo (06) para finalizarem o fim de semana da Porsche Cup e Marçal Muller, mais uma vez, levantou o maior troféu do fim de semana, se aproximando ainda mais do título.
Marçal Muller largou da pole, mais uma vez, e conseguiu se manter à frente dos rivais, logo atrás do Safety Car, pois a pista ainda estava bastante úmida, apesar da garoa estar leve e com pouco spray para atrapalhar os pilotos.
As primeiras voltas não permitiram as ultrapassagens, já que a bandeira amarela continuou ativada mesmo após a saída do carro de segurança. A verde só foi acionada no Laranjinha, quando o piloto do carro #144 conseguiu acelerar tudo e se 'livrar' dos outros.
Sem grandes ultrapassagens, o safety car foi reativado apesar de não ter acontecido nenhuma batida, apenas pensando em questões de segurança dos carros.
Faltando 14 minutos para o fim da etapa, Marcos Regadas e Miguel Marioti se envolveram em uma batida, com o piloto do carro #17 conseguindo se recuperar rapidamente e retornar à pista, mas parou nos boxes para trocar os pneus.
Nos últimos oito minutos da prova, Antonella Bassani abandonou a corrida depois de rodar e precisar retirar o carro das laterais da pista. Esse marca um fim de semana zerado para a piloto, que também não terminou a corrida 1.
Pietro Fantin tentou fazer a ultrapassagem sobre Muller, mas o piloto do carro #144 conseguiu manter o piloto #117 na segunda posição e conquistou mais uma vitória no campeonato.
Cristian Mohr venceu na categoria Sport porque o piloto Raijan Mascarello recebeu uma punição. Na Rookie, foi Pipo Massa que cruzou a linha de chegada em primeiro e também se encaminha para o título.
|Posição
|Nº
|Piloto
|Classe
|1
|544
|Marçal MÜLLER
|CAR
|2
|117
|Pietro FANTIN
|CAR
|3
|3
|Cristian MOHR
|CAR S
|4
|7
|Miguel PALUDO
|CAR
|5
|8
|Alceu FELDMANN NETO
|CAR
|6
|10
|Thiago VIVACQUA
|CAR
|7
|51
|Israel SALMEN
|CAR S
|8
|56
|Peter FERTER
|CAR S
|9
|19
|Pipo MASSA
|CAR R
|10
|70
|Lucas SALLES
|CAR
|11
|45
|Jose Moura NETO
|CAR R
|12
|14
|Carlos CAMPOS (M)
|CAR S
|13
|23
|Leonardo HERRMANN
|CAR S
|14
|888
|Lineu PIRES
|CAR S
|15
|80
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|CAR S
|16
|77
|Francisco HORTA
|CAR S
|17
|33
|Bruno CAMPOS
|CAR R
|18
|9
|Edu GUEDES (M)
|CAR R
|19
|217
|Roberto DALLA COSTA
|CAR S
|20
|12
|Marco PISANI
|CAR R
|21
|25
|Paulo SOUSA (M)
|CAR R
|22
|99
|Wagner PONTES
|CAR R
|23
|31
|Sebá MALUCELLI
|CAR S
|24
|32
|Matheus ROQUE
|CAR R
|25
|29
|Rodrigo MELLO
|CAR S
|26
|21
|Miguel MAROTTI
|CAR
|27
|39
|Luiz SOUZA (M)
|CAR R
|28
|11
|Flavio SAMPAYO
|CAR R
|29
|2
|Silvio MORESTONI
|CAR S
|30
|22
|Rajan MASCARELLO
|CAR S
|31
|44
|André GAIDZINSKI (M)
|CAR R
|32
|118
|Matheus COMPARATTO
|CAR
|33
|83
|Marco BILLI
|CAR R
|34
|27
|Josimar JUNIOR
|CAR S
|35
|1
|Alceu FELDMANN
|CAR S
|36
|17
|Marcos REGADAS
|CAR
|37
|97
|Jeff GIASSI
|CAR
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