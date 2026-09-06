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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Muller fecha fim de semana perfeito com vitória na corrida 2

Pipo Massa ganhou na Rookie, enquanto Cristian Mohr celebrou a vitória na Sport

Livia Veiga
Editado:
Marçal Muller vence segunda corrida em Interlagos

Marçal Muller vence segunda corrida em Interlagos

Foto de: Rafael Gagliano

Os pilotos da Carrera Cup retornaram para a pista de Interlagos neste domingo (06) para finalizarem o fim de semana da Porsche Cup e Marçal Muller, mais uma vez, levantou o maior troféu do fim de semana, se aproximando ainda mais do título.

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Marçal Muller largou da pole, mais uma vez, e conseguiu se manter à frente dos rivais, logo atrás do Safety Car, pois a pista ainda estava bastante úmida, apesar da garoa estar leve e com pouco spray para atrapalhar os pilotos.

As primeiras voltas não permitiram as ultrapassagens, já que a bandeira amarela continuou ativada mesmo após a saída do carro de segurança. A verde só foi acionada no Laranjinha, quando o piloto do carro #144 conseguiu acelerar tudo e se 'livrar' dos outros.

Sem grandes ultrapassagens, o safety car foi reativado apesar de não ter acontecido nenhuma batida, apenas pensando em questões de segurança dos carros.

Faltando 14 minutos para o fim da etapa, Marcos Regadas e Miguel Marioti se envolveram em uma batida, com o piloto do carro #17 conseguindo se recuperar rapidamente e retornar à pista, mas parou nos boxes para trocar os pneus.

Nos últimos oito minutos da prova, Antonella Bassani abandonou a corrida depois de rodar e precisar retirar o carro das laterais da pista. Esse marca um fim de semana zerado para a piloto, que também não terminou a corrida 1.

Pietro Fantin tentou fazer a ultrapassagem sobre Muller, mas o piloto do carro #144 conseguiu manter o piloto #117 na segunda posição e conquistou mais uma vitória no campeonato.

Cristian Mohr venceu na categoria Sport porque o piloto Raijan Mascarello recebeu uma punição. Na Rookie, foi Pipo Massa que cruzou a linha de chegada em primeiro e também se encaminha para o título. 

Posição Piloto Classe
1 544 Marçal MÜLLER CAR
2 117 Pietro FANTIN CAR
3 3 Cristian MOHR CAR S
4 7 Miguel PALUDO CAR
5 8 Alceu FELDMANN NETO CAR
6 10 Thiago VIVACQUA CAR
7 51 Israel SALMEN CAR S
8 56 Peter FERTER CAR S
9 19 Pipo MASSA CAR R
10 70 Lucas SALLES CAR
11 45 Jose Moura NETO CAR R
12 14 Carlos CAMPOS (M) CAR S
13 23 Leonardo HERRMANN CAR S
14 888 Lineu PIRES CAR S
15 80 Rouman ZIEMKIEWICZ CAR S
16 77 Francisco HORTA CAR S
17 33 Bruno CAMPOS CAR R
18 9 Edu GUEDES (M) CAR R
19 217 Roberto DALLA COSTA CAR S
20 12 Marco PISANI CAR R
21 25 Paulo SOUSA (M) CAR R
22 99 Wagner PONTES CAR R
23 31 Sebá MALUCELLI CAR S
24 32 Matheus ROQUE CAR R
25 29 Rodrigo MELLO CAR S
26 21 Miguel MAROTTI CAR
27 39 Luiz SOUZA (M) CAR R
28 11 Flavio SAMPAYO CAR R
29 2 Silvio MORESTONI CAR S
30 22 Rajan MASCARELLO CAR S
31 44 André GAIDZINSKI (M) CAR R
32 118 Matheus COMPARATTO CAR
33 83 Marco BILLI CAR R
34 27 Josimar JUNIOR CAR S
35 1 Alceu FELDMANN CAR S
36 17 Marcos REGADAS CAR
37 97 Jeff GIASSI CAR
 

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