A Porsche Cup Brasil realizou neste sábado a classificação dos 300km de Portimão, primeira etapa Endurance da temporada 2025. Marçal Müller e Felipe Fraga voaram entre os pilotos da Carrera Cup para garantir a pole position geral da prova deste domingo, enquanto Sadak Leite e Fabio Carbone é quem largam na frente entre os carros da Sprint Challenge.

Nas provas Endurance da Porsche Cup, os pilotos titulares trazem convidados para dividirem seus carros, com a prova deste fim de semana permitindo inclusive trios. A classificação é feita em duas partes para cada classe, Carrera Cup e Sprint Challenge.

Em cada parte do quali os pilotos da dupla vão à pista separadamente, com 20 minutos em cada sessão, e a média da melhor volta de cada um determina o resultado final. O grid é formado com todos os carros da Carrera Cup nas posições iniciais, seguidos dos da Challenge.

Carrera Cup

Na primeira sessão, uma bandeira vermelha foi acionada após Rouman Ziemkiewicz ficar parado na pista por conta de uma das rodas do carro se soltar.

Müller / Fraga tiveram o melhor tempo desta primeira parte do quali com 01min46s846, 0s375 à frente de Salles / Suzuki, com Paludo / Hellmeister em terceiro a 0s789. Em quarto, Mello / Regadas foram os melhores da Sport, com Morestoni / Giassi à frente entre os da Rookie, em 12º.

Mais uma bandeira vermelha na segunda sessão, agora após Rafa Reis rodar e ficar com seu carro atolado na caixa de brita, a pouco menos de 13min do fim da regressiva.

Com 01min45s725, Felipe Fraga garantiu a liderança da segunda parte da classificação, com Menossi / Reis em segundo, a 0s537 e Paludo / Hellmeister em terceiro.

Com isso, Marçal Müller e Felipe Fraga garantiram a pole position, tanto pela Carrera Cup quanto pela geral da prova deste domingo. Lucas Salles e Rafael Suzuki ficaram em segundo, com Miguel Paludo e Allan Hellmeister na terceira posição. Josimar Júnior e Sérgio Ramalho ficaram em quarto, sendo os melhores da Sport, enquanto Chico Horta e William Freire fecharam o top 5. Em 12º, Silvio Morestoni e Jeff Giassi levaram a melhor na Rookie.

Sprint Challenge

Na primeira parte da sessão, Brocchi / Genz tiveram o melhor tempo, 01min48s860, 0s883 à frente de Neumann / Bandeira, com Ruiz / Ruiz Jr fechando o top 3 a 1s007.

No final, deu Sadak Leite e Fábio Carbone na pole position, apesar de uma quebra de câmbio no final da última volta rápida da sessão. A média da dupla foi de 01min49s278. Em segundo, e com a pole da Sport ficou Cecília Rabelo e Pietro Rimbano. Com a quinta posição da classe e a melhor colocação entre os da Rookie, Daniel Neumann e Gustavo Bandeira.

A Porsche Cup Brasil realiza os 300km de Portimão neste domingo, com largada marcada para 09h, horário de Brasília. A Motorsport.tv Brasil no YouTube transmite a corrida na íntegra ao vivo.

Confira o grid de largada dos 300km de Portimão da Porsche Cup:

1 - Marçal Muller e Felipe Fraga (Carrera Cup)

2 - Lucas Salles e Rafael Suzuki(Carrera Cup)

3 - Miguel Paludo e Alan Hellmeister(Carrera Cup)

4 - Josimar Junior e Sergio Ramalho (Carrera Cup Sport)

5 - Francisco Horta e William Freire (Carrera Cup Sport)

6 - Antonella Bassani e Nicolas Costa (Carrera Cup)

7 - Matheus Comparatto e Arthur Leist (Carrera Cup)

8 - Rodrigo Mello e Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

9 - Lineu Pires e Beto Gresse (Carrera Cup Sport)

10 - Seba Malucelli e Marcos Gomes (Carrera Cup Sport)

11 - Pedro Boesel e Lirim Zendeli (Carrera Cup)

12 - Silvio Morestoni e Jeff Giassi (Carrera Cup Rookie)

13 - Eduardo Menossi e Leonardo Reis (Carrera Cup Rookie)

14 - Carlos Campos e Thiago Vivacqua (Carrera Cup Sport)

15 - Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Monteiro e Thiago Camilo (Carrera Cup Sport)

17 - Marco Pisani e Renan Guerra (Carrera Cup Rookie)

18 - Caio Castro e Danilo Dirani (Carrera Cup Sport)

19 - Leonardo Sanchez e Rafael Martins (Carrera Cup Rookie)

20 - Paulo Sousa e Galid Osman (Carrera Cup Rookie)

21 - Eric Santos e Gabriel Robe (Carrera Cup Rookie)

22 - Flavio Sampaio e Bernardo Pinheiro (Carrera Cup Rookie)

23 - Marco Billi e Maurizio Belli (Carrera Cup Rookie)

24 - Piero Cifali e André Bragantini Jr (Carrera Cup Rookie)

25 - Wagner Pontes e Rafael Reis (Carrera Cup Rookie)

26 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)

27 - Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)

28 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)

29 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)

30 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)

31 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)

32 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)

33 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)

34 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)

