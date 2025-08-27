Porsche Cup: Muller lidera TL1 da Carrera Cup no Estoril à frente de Bassani
Atual campeão do campeonato Sprint busca manter o bom rendimento apresentado na etapa anterior, no Algarve
A Porsche Cup Brasil abriu nesta quarta-feira a disputa da sexta etapa da temporada 2025, sendo a quinta e penúltima válida pelo campeonato Sprint, de provas de curta duração. Ainda em Portugal, agora trocando Portimão pelo Estoril, Marçal Muller largou na frente, liderando o primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup.
A Porsche segue em solo europeu como celebração dos 20 anos da categoria. E após uma passagem movimentada por Portimão, é hora de um super final de semana no Estoril. Entre quarta e domingo, a Porsche realiza duas etapas da temporada 2025, sendo uma Sprint (quarta a sexta) e uma Endurece (sábado e domingo).
No primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup, Marçal Muller manteve a boa forma exibida desde o início do ano, liderando a sessão com um tempo de 01min40s275, quase três décimos à frente de Antonella Bassani, que marcou 01min40s564. Lucas Salles foi o terceiro, com 01min40s885.
Alceu Feldmann Neto foi o quarto colocado, e o melhor entre os pilotos da subdivisão Sport. O piloto do #96 marcou um tempo de 01min40s904, enquanto Matheus Comparatto fechou o top 5. Entre os pilotos da Rookie, Silvio Morestoni foi o melhor colocado, terminando na 22ª posição.
A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril na quinta-feira para mais duas sessões. O dia começa às 06h00, horário de Brasília, com a classificação da etapa, seguido da corrida 1, às 10h45, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Para esta etapa Sprint, a Porsche introduziu um novo formato de classificação, com a realização de dois qualis separados para as duas corridas, em vez da inversão de grid.
Resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup no Estoril:
1 - Marçal Muller (Carrera Cup)
2 - Antonella Bassani (Carrera Cup)
3 - Lucas Salles (Carrera Cup)
4 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)
5 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)
6 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)
7 - Christian Hahn (Carrera Cup)
8 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)
9 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)
10 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)
11 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)
12 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)
13 - Miguel Paludo (Carrera Cup)
14 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)
15 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)
16 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)
17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)
18 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)
19 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)
20 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)
21 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)
22 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)
23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)
24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)
25 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)
26 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)
27 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)
28 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)
29 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)
30 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)
31 - Eric Santos (Carrera Cup Rookie)
