Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Relato do treino livre
Porsche Cup

Porsche Cup: Muller lidera TL1 da Carrera Cup no Estoril à frente de Bassani

Atual campeão do campeonato Sprint busca manter o bom rendimento apresentado na etapa anterior, no Algarve

Guilherme Longo
Editado:
Marçal Muller

A Porsche Cup Brasil abriu nesta quarta-feira a disputa da sexta etapa da temporada 2025, sendo a quinta e penúltima válida pelo campeonato Sprint, de provas de curta duração. Ainda em Portugal, agora trocando Portimão pelo Estoril, Marçal Muller largou na frente, liderando o primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup.

Leia também:

A Porsche segue em solo europeu como celebração dos 20 anos da categoria. E após uma passagem movimentada por Portimão, é hora de um super final de semana no Estoril. Entre quarta e domingo, a Porsche realiza duas etapas da temporada 2025, sendo uma Sprint (quarta a sexta) e uma Endurece (sábado e domingo).

No primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup, Marçal Muller manteve a boa forma exibida desde o início do ano, liderando a sessão com um tempo de 01min40s275, quase três décimos à frente de Antonella Bassani, que marcou 01min40s564. Lucas Salles foi o terceiro, com 01min40s885.

Alceu Feldmann Neto foi o quarto colocado, e o melhor entre os pilotos da subdivisão Sport. O piloto do #96 marcou um tempo de 01min40s904, enquanto Matheus Comparatto fechou o top 5. Entre os pilotos da Rookie, Silvio Morestoni foi o melhor colocado, terminando na 22ª posição.

A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril na quinta-feira para mais duas sessões. O dia começa às 06h00, horário de Brasília, com a classificação da etapa, seguido da corrida 1, às 10h45, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Para esta etapa Sprint, a Porsche introduziu um novo formato de classificação, com a realização de dois qualis separados para as duas corridas, em vez da inversão de grid.

Resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup no Estoril:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

3 - Lucas Salles (Carrera Cup)

4 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

5 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

6 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

7 - Christian Hahn (Carrera Cup)

8 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

9 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

10 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

11 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

12 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

13 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

14 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

15 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

18 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

19 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

20 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

21 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

22 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

26 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

27 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

28 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

29 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

30 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

31 -  Eric Santos (Carrera Cup Rookie)

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM com LUCAS DI GRASSI:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Guilherme Longo Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Matheus Ferreira a bordo do carro #118 em rodada dupla no Estoril

Principais comentários
Mais de
Guilherme Longo
Porsche Cup: Neumann voa e lidera TL1 da Sprint Challenge no Estoril

Porsche Cup: Neumann voa e lidera TL1 da Sprint Challenge no Estoril

Porsche Cup
Porsche Cup: Neumann voa e lidera TL1 da Sprint Challenge no Estoril
Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na F1 em 2026

Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na F1 em 2026

Fórmula 1
Cadillac confirma Pérez e Bottas como pilotos para sua estreia na F1 em 2026
Moto2 - Diogo Moreira fala sobre luta pelo título: "Não tenho pressão e estou me divertindo"

Moto2 - Diogo Moreira fala sobre luta pelo título: "Não tenho pressão e estou me divertindo"

Moto2
Balaton Park
Moto2 - Diogo Moreira fala sobre luta pelo título: "Não tenho pressão e estou me divertindo"

Últimas notícias

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título

Misc Rally
Lucas Moraes chega à penúltima etapa do Mundial de Rally na briga pelo título
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril

PCUP Porsche Cup
AO VIVO: Assista à classificação da Porsche Cup Brasil no Estoril
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'

F1 Fórmula 1
Pérez: 'Vejo Cadillac como meu último grande projeto na F1'
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Wolff comenta 'perda' de Bottas para Cadillac: "Ainda tem muito a oferecer"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros