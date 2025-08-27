A Porsche Cup Brasil abriu nesta quarta-feira a disputa da sexta etapa da temporada 2025, sendo a quinta e penúltima válida pelo campeonato Sprint, de provas de curta duração. Ainda em Portugal, agora trocando Portimão pelo Estoril, Marçal Muller largou na frente, liderando o primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup.

A Porsche segue em solo europeu como celebração dos 20 anos da categoria. E após uma passagem movimentada por Portimão, é hora de um super final de semana no Estoril. Entre quarta e domingo, a Porsche realiza duas etapas da temporada 2025, sendo uma Sprint (quarta a sexta) e uma Endurece (sábado e domingo).

No primeiro treino livre oficial da classe Carrera Cup, Marçal Muller manteve a boa forma exibida desde o início do ano, liderando a sessão com um tempo de 01min40s275, quase três décimos à frente de Antonella Bassani, que marcou 01min40s564. Lucas Salles foi o terceiro, com 01min40s885.

Alceu Feldmann Neto foi o quarto colocado, e o melhor entre os pilotos da subdivisão Sport. O piloto do #96 marcou um tempo de 01min40s904, enquanto Matheus Comparatto fechou o top 5. Entre os pilotos da Rookie, Silvio Morestoni foi o melhor colocado, terminando na 22ª posição.

A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil volta à pista do Estoril na quinta-feira para mais duas sessões. O dia começa às 06h00, horário de Brasília, com a classificação da etapa, seguido da corrida 1, às 10h45, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Para esta etapa Sprint, a Porsche introduziu um novo formato de classificação, com a realização de dois qualis separados para as duas corridas, em vez da inversão de grid.

Resultado do TL1 da Porsche Carrera Cup no Estoril:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

3 - Lucas Salles (Carrera Cup)

4 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

5 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

6 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

7 - Christian Hahn (Carrera Cup)

8 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

9 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

10 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

11 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

12 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

13 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

14 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

15 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

16 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

17 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

18 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

19 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

20 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

21 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

22 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

23 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

24 - Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

25 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

26 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

27 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

28 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

29 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

30 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

31 - Eric Santos (Carrera Cup Rookie)

