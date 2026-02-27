E foi dada a largada! A Porsche Cup Brasil abriu oficialmente nesta sexta-feira as atividades da temporada 2026. O treino livre da classe principal, a Carrera Cup, deu o pontapé inicial à primeira etapa do ano, em Interlagos. E em uma sessão de 45min de duração que alternou entre o tempo nublado e a chuva, Marçal Muller foi o mais rápido, à frente de Lucas Salles.

A sessão transcorreu sem problemas, e a ausência da chuva na parte final permitiu que a pista melhorasse, derrubando os tempos de volta e levando a uma troca frenética entre os líderes.

No final, Marçal Muller, atual campeão Overall da classe, foi o mais rápido com 01min37s300, 0s148 à frente de Lucas Salles, com Antonella Bassani em terceiro, a 0s169. Em quarto, Alceu Feldmann foi o melhor colocado entre os pilotos da Carrera Sport, com 01min37s533, enquanto José Moura Neto foi o líder entre os Rookies, em 9º com 01min38s086.

Confira o resultado final do TL da Carrera Cup:

POS Nº DRIVER BEST LAP DIFF 1 544 Marçal Müller (Carrera Cup) 1:37.300 — 2 70 Lucas Salles (Carrera Cup) 1:37.448 0.148 3 72 Antonella Bassani (Carrera Cup) 1:37.469 0.169 4 1 Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport) 1:37.533 0.233 5 118 Matheus Comparatto (Carrera Cup) 1:37.629 0.329 6 3 Cristian Mohr (Carrera Cup Sport) 1:37.653 0.353 7 7 Miguel Paludo (Carrera Cup) 1:37.938 0.638 8 31 Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport) 1:37.973 0.673 9 46 José Moura Neto (Carrera Cup Rookie) 1:38.086 0.786 10 888 Linco Pires (Carrera Cup Sport) 1:38.101 0.801 11 22 Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport) 1:38.164 0.864 12 19 Pipo Massa (Carrera Cup Rookie) 1:38.216 0.916 13 97 Jeff Giassi (Carrera Cup) 1:38.227 0.927 14 117 Pietro Fantin (Carrera Cup) 1:38.266 0.966 15 10 Thiago Vivacqua (Carrera Cup) 1:38.317 1.017 16 61 Israel Salmen (Carrera Cup Sport) 1:38.489 1.189 17 17 Marcos Regadas (Carrera Cup) 1:38.679 1.379 18 77 Francisco Horta (Carrera Cup Sport) 1:38.730 1.430 19 21 Miguel Mariotti (Carrera Cup) 1:38.812 1.512 20 2 Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport) 1:38.868 1.568 21 80 Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport) 1:38.972 1.672 22 14 Carlos Campos (Carrera Cup Sport) 1:39.059 1.759 23 33 Bruno Campos (Carrera Cup Rookie) 1:39.117 1.817 24 16 Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie) 1:39.166 1.866 25 67 Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport) 1:39.283 1.983 26 37 Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie) 1:39.324 2.024 27 12 Marco Pisani (Carrera Cup Rookie) 1:39.453 2.153 28 29 Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport) 1:39.632 2.332 29 85 Marco Billi (Carrera Cup Rookie) 1:39.793 2.493 30 26 Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie) 1:40.007 2.707 31 27 Josimar Junior (Carrera Cup Sport) 1:40.512 3.212 32 99 Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie) 1:40.720 3.420 33 23 Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport) 1:41.036 3.736 34 9 Edu Guedes (Carrera Cup Rookie) 1:41.627 4.327 35 44 André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie) 1:42.509 5.209 36 71 Sangho Kim (Carrera Cup Rookie) 1:42.609 5.309

