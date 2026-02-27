Porsche Cup: Muller lidera treino livre da Carrera Cup em Interlagos com pista molhada
Sessão iniciou com pista molhada, mas foi melhorando com o passar dos minutos
E foi dada a largada! A Porsche Cup Brasil abriu oficialmente nesta sexta-feira as atividades da temporada 2026. O treino livre da classe principal, a Carrera Cup, deu o pontapé inicial à primeira etapa do ano, em Interlagos. E em uma sessão de 45min de duração que alternou entre o tempo nublado e a chuva, Marçal Muller foi o mais rápido, à frente de Lucas Salles.
A sessão transcorreu sem problemas, e a ausência da chuva na parte final permitiu que a pista melhorasse, derrubando os tempos de volta e levando a uma troca frenética entre os líderes.
No final, Marçal Muller, atual campeão Overall da classe, foi o mais rápido com 01min37s300, 0s148 à frente de Lucas Salles, com Antonella Bassani em terceiro, a 0s169. Em quarto, Alceu Feldmann foi o melhor colocado entre os pilotos da Carrera Sport, com 01min37s533, enquanto José Moura Neto foi o líder entre os Rookies, em 9º com 01min38s086.
Confira o resultado final do TL da Carrera Cup:
|POS
|Nº
|DRIVER
|BEST LAP
|DIFF
|1
|544
|Marçal Müller (Carrera Cup)
|1:37.300
|—
|2
|70
|Lucas Salles (Carrera Cup)
|1:37.448
|0.148
|3
|72
|Antonella Bassani (Carrera Cup)
|1:37.469
|0.169
|4
|1
|Alceu Feldmann (Carrera Cup Sport)
|1:37.533
|0.233
|5
|118
|Matheus Comparatto (Carrera Cup)
|1:37.629
|0.329
|6
|3
|Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)
|1:37.653
|0.353
|7
|7
|Miguel Paludo (Carrera Cup)
|1:37.938
|0.638
|8
|31
|Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)
|1:37.973
|0.673
|9
|46
|José Moura Neto (Carrera Cup Rookie)
|1:38.086
|0.786
|10
|888
|Linco Pires (Carrera Cup Sport)
|1:38.101
|0.801
|11
|22
|Raijan Mascarello (Carrera Cup Sport)
|1:38.164
|0.864
|12
|19
|Pipo Massa (Carrera Cup Rookie)
|1:38.216
|0.916
|13
|97
|Jeff Giassi (Carrera Cup)
|1:38.227
|0.927
|14
|117
|Pietro Fantin (Carrera Cup)
|1:38.266
|0.966
|15
|10
|Thiago Vivacqua (Carrera Cup)
|1:38.317
|1.017
|16
|61
|Israel Salmen (Carrera Cup Sport)
|1:38.489
|1.189
|17
|17
|Marcos Regadas (Carrera Cup)
|1:38.679
|1.379
|18
|77
|Francisco Horta (Carrera Cup Sport)
|1:38.730
|1.430
|19
|21
|Miguel Mariotti (Carrera Cup)
|1:38.812
|1.512
|20
|2
|Silvio Morestoni (Carrera Cup Sport)
|1:38.868
|1.568
|21
|80
|Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)
|1:38.972
|1.672
|22
|14
|Carlos Campos (Carrera Cup Sport)
|1:39.059
|1.759
|23
|33
|Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)
|1:39.117
|1.817
|24
|16
|Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)
|1:39.166
|1.866
|25
|67
|Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)
|1:39.283
|1.983
|26
|37
|Rafa Brocchi (Carrera Cup Rookie)
|1:39.324
|2.024
|27
|12
|Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)
|1:39.453
|2.153
|28
|29
|Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)
|1:39.632
|2.332
|29
|85
|Marco Billi (Carrera Cup Rookie)
|1:39.793
|2.493
|30
|26
|Paulo Sousa (Carrera Cup Rookie)
|1:40.007
|2.707
|31
|27
|Josimar Junior (Carrera Cup Sport)
|1:40.512
|3.212
|32
|99
|Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)
|1:40.720
|3.420
|33
|23
|Leonardo Herrmann (Carrera Cup Sport)
|1:41.036
|3.736
|34
|9
|Edu Guedes (Carrera Cup Rookie)
|1:41.627
|4.327
|35
|44
|André Gaidzinski (Carrera Cup Rookie)
|1:42.509
|5.209
|36
|71
|Sangho Kim (Carrera Cup Rookie)
|1:42.609
|5.309
