Porsche Cup: Muller relata ‘pega’ insano com Neugebauer

Marçal Muller teve que suar muito para conquistar a vitória na corrida 1 da Porsche Carrera Cup em Curitiba. Após conseguir assumir a liderança logo depois da largada, o piloto da Equivoco Racing teve Werner Neugebauer o pressionando até o momento em que recebeu a bandeira quadriculada.

Após a corrida, Muller revelou quão difícil foi a prova, ainda que ele teve que carregar 45 quilos de lastro

“Felizmente, consegui fazer uma boa largada. O Alceu (Feldmann) cometeu um errinho no início, isso facilitou um pouco. Mais tarde ele acabou me ajudando, porque começou a atacar o Werner, que perdeu um pouquinho de tempo e eu consegui abrir uma pequena vantagem.

“Mas depois ele chegou, era mais rápido em alguns momentos e consegui administrar. Eu estava com 45 kg, mas deu tudo certo. Saio líder do campeonato, vamos tentar manter assim até o final do ano, para quem sabe, ter o terceiro campeonato.”

Muller tem 56 pontos, e é seguido por Miguel Paludo, com 47, Neugebauer com 46, Alceu Feldmann e Enzo Elias, com 38.

Neste domingo às 14h20, acontece a corrida 2 da categoria, com transmissão ao vivo do Motorsport.com e Motorsport.tv.

Veja como foi

PODCAST - TELEMETRIA: Rico Penteado é enfático sobre favorito na Áustria

Your browser does not support the audio element.