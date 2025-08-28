Porsche Cup: Muller segura Hahn e vence a corrida 1 da Carrera Cup no Estoril
Prova contou com uma intervenção do safety car ainda no começo após uma série de confusões
A classe Carrera Cup da Porsche Cup Brasil realizou uma primeira corrida movimentada nesta quinta-feira no Estoril. Marçal Muller conseguiu converter a pole em vitória, mostrando seu domínio na pista portuguesa até aqui. Marcos Regadas levou a melhor na Sport, enquanto Leo Sanchez triunfou na Rookie.
Na largada, Muller manteve a ponta, enquanto Vivacqua, Bassani e Salles se envolveram em um incidente na primeira curva, com Antonella sendo a única a não rodar. Outro a rodar na primeira volta foi Mariotti, que foi parar na brita mas conseguiu voltar.
No final da primeira volta, Muller liderava com Hahn em segundo e Paludo em terceiro. Em quinto, Regadas liderava pela Sport, enquanto Sanchez era o melhor colocado da Rookie, em 15º.
Muller era pressionado por Hahn, que buscava reduzir a diferença para Paludo no campeonato, mas problemas nos carros de Vivacqua e Campos, o SC precisou ser acionado com menos de quatro minutos de prova. Neste período, a direção de prova confirmou punições de drive through para Mello, Pontos e Santos por queima de largada. Por não cumprimento da punição, Santos acabou excluído da prova.
A bandeira verde voltou com 15min ainda para o fim da prova e, imediatamente, o top 4 vinha bastante compacto, com uma luta direta pela vitória. Aos poucos, Muller e Hahn foram se descolando novamente dos demais.
No final, Marçal Muller converteu a pole em vitória na corrida 1 do Estoril com pouco mais de 1s de vantagem para Chris Hahn. Miguel Paludo, Matheus Comparatto e Antonella Bassani completaram o top 5. Na Sport, triunfo de Marcos Regadas em sexto, à frente de Cristian Mohr e Lineu Pires. Já na Rookie, Leo Sanchez venceu ao terminar em 16º, com Silvio Morestoni em 20º.
A Porsche Cup Brasil retorna ao Estoril nesta sexta-feira, encerrando a etapa Sprint, antes de virar a chave para a disputa da Endurance. As corridas da Carrera Cup e da Sprint Challenge têm transmissão AO VIVO da Motorsport.tv Brasil no YouTube a partir das 06h da manhã, horário de Brasília. Não perca!
Confira o resultado da corrida 1 da Carrera Cup no Estoril:
1 - Marçal Muller (Carrera Cup)
2 - Christian Hahn (Carrera Cup)
3 - Miguel Paludo (Carrera Cup)
4 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)
5 - Antonella Bassani (Carrera Cup)
6 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)
7 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)
8 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)
9 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)
10 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)
11 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)
12 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)
13 - Carlos Campos (Carrera Cup Sport)
14 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)
15 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)
16 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)
17 - Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)
18 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)
19 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)
20 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)
21 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)
22 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)
23 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)
24 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)
25 - Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)
26 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)
ABANDONARAM:
Lucas Salles (Carrera Cup)
Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)
Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)
Thiago Vivacqua (Carrera Cup)
DESCLASSIFICADO
Eric Santos (Carrera Cup Rookie)
