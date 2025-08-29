A Porsche Cup Brasil abriu a sexta-feira no Estoril com uma corrida 2 caótica da classe Carrera Cup. Mas, fugindo da confusão, Marçal Muller entregou mais uma performance dominante para garantir a limpa da etapa. Na Sport, deu Marcos Regadas novamente, enquanto Silvio Morestoni levou a melhor na Rookie.

Muller manteve a ponta, mas fazendo a primeira curva lado a lado com Paludo, enquanto Hahn buscava ultrapassar o multicampeão para reduzir a diferença na briga pelo título. E Hahn levou a melhor antes do fim da primeira volta.

No início da segunda volta, Muller liderava com 0s6 para Hahn que já abra 1s1 para Paludo. Comparatto e Bassani fechavam o top 5. Regadas em sétimo era o líder da Sport e Morestoni era o melhor colocado da Rookie em 11º. Mas, neste momento, o SC era acionado pela primeira vez por conta de pequenos incidentes, com o toque de Pires em Billi e Souza rodando na pista.

A verde retornou com 19min no relógio. Hahn partiu imediatamente pra cima de Muller, enquanto Paludo começava a pressionar Hahn, em uma briga de líder e vice-líder da Cup. Mais atrás, Bruno e Carlos Campos foram parar na brita após um toque entre eles, que envolveu também Pontes. Com os abandonos dos Campos, o SC voltou à pista pela segunda vez.

Com pouco menos de 11min para o fim tivemos mais uma verde. A principal disputa nesses primeiros metros foi de Comparatto, Regadas, Bassani e Salles pela quinta posição, enquanto a direção de prova anunciava um drive through para Pires pelo toque com Billi na largada. Mais atrás, outro incidente, com Menossi acertando Sampaio, que acabou tocando também em Josimar Junior. Mas os três retornaram à prova, evitando outro SC.

Aos poucos, Muller conseguiu abrir 1s, deixando Hahn pressionado por Paludo, com Vivacqua e Comparato fechando o top 5. Em sexto, Regadas seguia na ponta da Sport, enquanto Morestoni liderava tranquilo na Rookie em décimo. Mas o SC entra na pista 6min do fim, após o carro de Malucelli ficar parado na pista após tomar um toque de Ziemkiewicz.

A última relargada veio com 03min para o fim. Com Muller tranquilo na frente, Paludo voltou a iniciar o ataque em cima de Hahn. As voltas finais foram movimentadas, com vários pilotos escapando da pista e indo parar na brita.

No final, Marçal Muller confirmou a limpa na etapa Sprint, liderando treino livre, fazendo a pole e vencendo as duas provas. Chris Hahn foi o segundo, com Miguel Paludo em terceiro, enquanto Thiago Vivacqua e Matheus Comparatto completaram o pódio. Em sétimo, Marcos Regadas venceu mais uma na Sport, seguido de Alceu Feldmann Neto e Miguel Mariotti. Na Rookie, deu Silvio Morestoni, em 16º, à frente de Leo Sanchez e Eduardo Menossi.

Agora a Porsche Cup volta suas atenções para a disputa da sétima etapa da temporada 2025. No sábado e no domingo, o foco está nos 300km do Estoril, segunda prova endurance do ano, com os pilotos titulares da categoria recebendo alguns dos grandes nomes do automobilismo nacional e internacional. Amanhã serão realizados os treinos livres da Carrera Cup e da Sprint Challenge, com classificação e corrida no domingo. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da categoria.

Resultado da corrida 2 da Carrera Cup no Estoril:

1 - Marçal Muller (Carrera Cup)

2 - Christian Hahn (Carrera Cup)

3 - Miguel Paludo (Carrera Cup)

4 - Thiago Vivacqua (Carrera Cup)

5 - Matheus Comparatto (Carrera Cup)

6 - Lucas Salles (Carrera Cup)

7 - Marcos Regadas (Carrera Cup Sport)

8 - Alceu Feldmann Neto (Carrera Cup Sport)

9 - Miguel Mariotti (Carrera Cup Sport)

10 - Nelson Marcondes (Carrera Cup Sport)

11 - Francisco Horta (Carrera Cup Sport)

12 - Rodrigo Mello (Carrera Cup Sport)

13 - Cristian Mohr (Carrera Cup Sport)

14 - Nelson Monteiro (Carrera Cup Sport)

15 - Marco Billi (Carrera Cup Sport)

16 - Silvio Morestoni (Carrera Cup Rookie)

17 - Leonardo Sanchez (Carrera Cup Rookie)

18 - Eduardo Menossi (Carrera Cup Rookie)

19 - Lineu Pires (Carrera Cup Sport)

20 - Israel Salmen (Carrera Cup Sport)

21 - Flávio Sampaio (Carrera Cup Rookie)

22 - Josimar Junior (Carrera Cup Sport)

23 - Gustavo Zanon (Carrera Cup Sport)

24 - Wagner Pontes (Carrera Cup Rookie)

25 - Rouman Ziemkiewicz (Carrera Cup Sport)

26 - Antonella Bassani (Carrera Cup)

ABANDONARAM:

Eric Santos (Carrera Cup Rookie)

Marco Pisani (Carrera Cup Rookie)

Paulo Souza (Carrera Cup Rookie)

Sebá Malucelli (Carrera Cup Sport)

Bruno Campos (Carrera Cup Rookie)

Carlos Campos (Carrera Cup Sport)

