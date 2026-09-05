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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Muller vence corrida 1 na chuva após grande acidente em Interlagos

Pilotos estão bem e visibilidade ficou baixa no fim da etapa, com muito spray atrapalhando os competidores

Livia Veiga
Publicado:
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Marçal Muller

Os pilotos da Porsche Cup voltaram à pista de Interlagos sob bastante chuva e baixas temperaturas, enfrentando o desafio que causou uma batida com vários carros na entrada da reta dos boxes. Os pilotos da Carrera Cup estão bem.

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Marçal Muller largou na pole position e conseguiu se manter à frente do pelotão, defendendo-se das investidas dos rivais no início da corrida. Poucos minutos depois, Antonella Bassani foi obrigada a abandonar a etapa, com problemas no carro.

O grande momento da primeira corrida aconteceu depois de cerca de 10 minutos, quando Jeff Giassi acabou tendo um toque com Pietro Fantin. Os dois escaparam e bateram no muro de proteção na entrada da reta.

Pouco tempo depois, o carro de Thiago Vivacqua aquaplanou e escorregou por vários metros na grama, com o carro de Matheus Comparatto seguindo o mesmo caminho, mas sofrendo danos muito maiores.

Carlos Campos, Antonella Bassani, Israel Salmen, Silvio Morestoni, Matheus Comparatto, Thiago Vivacqua, Jeff Giassi, Pietro Fantin e Marco Pisani não terminaram a prova.

Posição Piloto
1 Marçal MOLLER
2 Alceu FELDMANN NETO
3 Rouman ZIEMKIEWICZ
4 Cristian MOHR
5 Alceu FELDMANN
6 Peter FERTER
7 Rajan MASCARELLO
8 Marcos REGADAS
9 Lucas SALES
10 Miguel PALUDO
11 Flavio SAMPAIO
12 Pipo MASSA
13 Luiz PINHEIRO
14 Leonardo HERMANN
15 Marco BILLI
16 Edu GUEDES (M)
17 Jose MOURA NETO
18 Paulo SOUSA (M)
19 Miguel MARIOTTI
20 Roberto DALLOT COSTA
21 Sebá MALUCELLI
22 Bruno CAMPOS
23 Wagner PONTES
24 Josimar JUNIOR
25 André GAIDZINSKI (M)
26 Francisco HORTA
27 Matheus ROQUE
28 Rodrigo MELLO
29 Luiz SOUZA (M)
30 Marco PISANI
Pietro FANTIN
Jeff GIASSI
Thiago VIVACQUA
Matheus COMPARATTO
Silvio MORESTONI
Israel SALMEN
Antonella BASSANI
Carlos CAMPOS (M)

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

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