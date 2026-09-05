Porsche Cup: Muller vence corrida 1 na chuva após grande acidente em Interlagos
Pilotos estão bem e visibilidade ficou baixa no fim da etapa, com muito spray atrapalhando os competidores
Marçal Muller
Os pilotos da Porsche Cup voltaram à pista de Interlagos sob bastante chuva e baixas temperaturas, enfrentando o desafio que causou uma batida com vários carros na entrada da reta dos boxes. Os pilotos da Carrera Cup estão bem.
Marçal Muller largou na pole position e conseguiu se manter à frente do pelotão, defendendo-se das investidas dos rivais no início da corrida. Poucos minutos depois, Antonella Bassani foi obrigada a abandonar a etapa, com problemas no carro.
O grande momento da primeira corrida aconteceu depois de cerca de 10 minutos, quando Jeff Giassi acabou tendo um toque com Pietro Fantin. Os dois escaparam e bateram no muro de proteção na entrada da reta.
Pouco tempo depois, o carro de Thiago Vivacqua aquaplanou e escorregou por vários metros na grama, com o carro de Matheus Comparatto seguindo o mesmo caminho, mas sofrendo danos muito maiores.
Carlos Campos, Antonella Bassani, Israel Salmen, Silvio Morestoni, Matheus Comparatto, Thiago Vivacqua, Jeff Giassi, Pietro Fantin e Marco Pisani não terminaram a prova.
|Posição
|Piloto
|1
|Marçal MOLLER
|2
|Alceu FELDMANN NETO
|3
|Rouman ZIEMKIEWICZ
|4
|Cristian MOHR
|5
|Alceu FELDMANN
|6
|Peter FERTER
|7
|Rajan MASCARELLO
|8
|Marcos REGADAS
|9
|Lucas SALES
|10
|Miguel PALUDO
|11
|Flavio SAMPAIO
|12
|Pipo MASSA
|13
|Luiz PINHEIRO
|14
|Leonardo HERMANN
|15
|Marco BILLI
|16
|Edu GUEDES (M)
|17
|Jose MOURA NETO
|18
|Paulo SOUSA (M)
|19
|Miguel MARIOTTI
|20
|Roberto DALLOT COSTA
|21
|Sebá MALUCELLI
|22
|Bruno CAMPOS
|23
|Wagner PONTES
|24
|Josimar JUNIOR
|25
|André GAIDZINSKI (M)
|26
|Francisco HORTA
|27
|Matheus ROQUE
|28
|Rodrigo MELLO
|29
|Luiz SOUZA (M)
|30
|Marco PISANI
|—
|Pietro FANTIN
|—
|Jeff GIASSI
|—
|Thiago VIVACQUA
|—
|Matheus COMPARATTO
|—
|Silvio MORESTONI
|—
|Israel SALMEN
|—
|Antonella BASSANI
|—
|Carlos CAMPOS (M)
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