Neste sábado (21), os pilotos da Sprint Challenge voltaram à pista de Interlagos para disputar a classificação para as corridas que fecham o calendário da Porsche Cup. Com três pilotos na briga, Daniel Neumann fez a melhor volta para a corrida 1, colocando-se em uma boa posição para brigar com Gerson Campos.

A classificação começou com pouco sol e bastante vento em Interlagos, mas sem chances de chuva para atrapalhar a sessão.

Nas voltas rápidas da categoria Rookie, Raphael Bernandes conquistou a pole, cravando a volta em 1min39s049, enquanto Gabriel Cestaria e Marcelo Bentivoglio fecharam o top 3.

Na segunda parcial da classificação, Caio Castro apareceu na ponta e se manteve na pole provisória por bastante tempo, mas foi superado por Daniel Neumann, que cravou 1min38s755.

Ao mesmo tempo, Gerson Campos, que se prepara para ser coroado campeão da Challenge, ainda se encontrava em quarto nos últimos minutos da sessão. A bandeira quadriculada cravou Neumann como o pole, com Castro em segundo e Enrico Pedrosa em terceiro.

Fabio Grecco ficou com a primeira posição na categoria Sport para a corrida 1. Vale lembrar que neste fim de semana as provas não terão grid invertido.

Posição Piloto Categoria Melhor volta 1 Daniel NEUMANN CHA 1:38.755 2 Caio CASTRO CHA 1:38.796 3 Enrico PEDROSA CHA 1:38.883 4 Gerson CAMPOS CHAR 1:39.001 5 Sadak LEITE CHAR 1:39.044 6 Raphael BERNARDES CHAR 1:39.059 7 Fabio GRECCO CHAS 1:39.405 8 Gabriel CESTARI CHAS 1:39.586 9 Will CESAR CHA 1:39.586 10 Marcelo BENTIVOGLIO CHAS 1:39.844 11 Neto HEIL CHA 1:39.894 12 Cecilia RABELO CHA 1:40.019 13 Claudio SIMÃO CHAS 1:40.188 14 Lucas CASTELANI CHAS 1:40.264 15 Adriano VALVERDE CHAS 1:40.373 16 Marco MASCARI CHA 1:40.482 17 Dilson PERES JR. CHAS 1:40.927 18 Eldo UMBELINO CHAS 1:40.984 19 Charles GRUENBERG CHAS 1:41.037 20 Ricardo ZYLBERMAN CHAS 1:41.951 21 André FERREIRA CHAS 1:42.485 22 Emilio MOREIRA CHAS 1:42.717

MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!