Porsche Cup: Na briga pelo campeonato, Neumann é pole da Sprint Challenge em Interlagos
Piloto larga à frente de Caio Castro e Enrico Pedrosa na primeira corrida do fim de semana
Neste sábado (21), os pilotos da Sprint Challenge voltaram à pista de Interlagos para disputar a classificação para as corridas que fecham o calendário da Porsche Cup. Com três pilotos na briga, Daniel Neumann fez a melhor volta para a corrida 1, colocando-se em uma boa posição para brigar com Gerson Campos.
A classificação começou com pouco sol e bastante vento em Interlagos, mas sem chances de chuva para atrapalhar a sessão.
Nas voltas rápidas da categoria Rookie, Raphael Bernandes conquistou a pole, cravando a volta em 1min39s049, enquanto Gabriel Cestaria e Marcelo Bentivoglio fecharam o top 3.
Na segunda parcial da classificação, Caio Castro apareceu na ponta e se manteve na pole provisória por bastante tempo, mas foi superado por Daniel Neumann, que cravou 1min38s755.
Ao mesmo tempo, Gerson Campos, que se prepara para ser coroado campeão da Challenge, ainda se encontrava em quarto nos últimos minutos da sessão. A bandeira quadriculada cravou Neumann como o pole, com Castro em segundo e Enrico Pedrosa em terceiro.
Fabio Grecco ficou com a primeira posição na categoria Sport para a corrida 1. Vale lembrar que neste fim de semana as provas não terão grid invertido.
|
Posição
|
Piloto
|
Categoria
|
Melhor volta
|
1
|
Daniel NEUMANN
|
CHA
|
1:38.755
|
2
|
Caio CASTRO
|
CHA
|
1:38.796
|
3
|
Enrico PEDROSA
|
CHA
|
1:38.883
|
4
|
Gerson CAMPOS
|
CHAR
|
1:39.001
|
5
|
Sadak LEITE
|
CHAR
|
1:39.044
|
6
|
Raphael BERNARDES
|
CHAR
|
1:39.059
|
7
|
Fabio GRECCO
|
CHAS
|
1:39.405
|
8
|
Gabriel CESTARI
|
CHAS
|
1:39.586
|
9
|
Will CESAR
|
CHA
|
1:39.586
|
10
|
Marcelo BENTIVOGLIO
|
CHAS
|
1:39.844
|
11
|
Neto HEIL
|
CHA
|
1:39.894
|
12
|
Cecilia RABELO
|
CHA
|
1:40.019
|
13
|
Claudio SIMÃO
|
CHAS
|
1:40.188
|
14
|
Lucas CASTELANI
|
CHAS
|
1:40.264
|
15
|
Adriano VALVERDE
|
CHAS
|
1:40.373
|
16
|
Marco MASCARI
|
CHA
|
1:40.482
|
17
|
Dilson PERES JR.
|
CHAS
|
1:40.927
|
18
|
Eldo UMBELINO
|
CHAS
|
1:40.984
|
19
|
Charles GRUENBERG
|
CHAS
|
1:41.037
|
20
|
Ricardo ZYLBERMAN
|
CHAS
|
1:41.951
|
21
|
André FERREIRA
|
CHAS
|
1:42.485
|
22
|
Emilio MOREIRA
|
CHAS
|
1:42.717
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