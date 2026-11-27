A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.

Pela categoria Challenge, a dupla formada por Enrico Pedrosa e Luiz Landi foi a mais rápida, apenas 65 décimos a frente dos segundos colocados, Nicholas Garfinkel e Victor Tieri. Caio Castro e Zezinho Muggiati formavam o top três.

Raphael Bernardes/Giuliano Raucci e Sadak Leite/Fabio Carbone completavam as cinco primeiras colocações.

Os carros ainda voltam para a pista nesta sexta-feira para mais um treino e também para a classificação.

Pos No. Nome Classe Voltas Melhor Tempo Volta Diff S1 Melhor S2 Melhor S3 Melhor 1 78 E.Pedrosa / L.Landi CHA R 19 1:40.230 13 38.399 31.699 30.132 2 10 N.Garfinkel / V.Tieri CHA S 19 1:40.295 18 0.065 38.101 31.782 30.322 3 22 C.Castro / Z.Muggiati CHA 18 1:40.623 18 0.393 38.428 31.831 30.314 4 100 R.Bernardes / G.Raucci CHA R 18 1:40.687 17 0.457 38.381 31.905 30.359 5 66 S.Leite / F.Carbone CHA 16 1:40.708 16 0.478 38.416 31.881 30.408 6 222 E.Umbelino / M.Henriques CHA R 17 1:40.752 15 0.522 38.325 31.718 30.552 7 311 V.Mahle / W.Ramasauskas / A.Buzaid CHA R 20 1:41.937 19 1.707 38.843 32.333 30.597 8 4 C.Gruenberg / P. Rimbano / N.Merlo CHA R 16 1:42.237 8 2.007 39.049 32.227 30.761 9 11 P.Reales / Y.Alves CHA R 18 1:42.354 3 2.124 38.858 32.190 30.957 10 201 L.Marcelli / C.Fortes / A.Martins CHA R 19 1:44.230 10 4.000 39.654 33.253 31.029

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