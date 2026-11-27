Porsche Cup: Na Challenge, Enrico Pedrosa e Luiz Landi são os mais rápidos do TL1 em Interlagos
Nicholas Garfinkel/ Victor Tieri e Caio Castro/Zezinho Muggiati completam top três
Porsche Challenge
Foto de: Renato Mafra
A Porsche Cup Brasil retorna a Interlagos neste fim de semana para a última etapa endurance da temporada de 2026. Na manhã desta sexta-feira (27), os pilotos deram início as atividades de pista com os treinos livres.
Pela categoria Challenge, a dupla formada por Enrico Pedrosa e Luiz Landi foi a mais rápida, apenas 65 décimos a frente dos segundos colocados, Nicholas Garfinkel e Victor Tieri. Caio Castro e Zezinho Muggiati formavam o top três.
Raphael Bernardes/Giuliano Raucci e Sadak Leite/Fabio Carbone completavam as cinco primeiras colocações.
Os carros ainda voltam para a pista nesta sexta-feira para mais um treino e também para a classificação.
|Pos
|No.
|Nome
|Classe
|Voltas
|Melhor Tempo
|Volta
|Diff
|S1 Melhor
|S2 Melhor
|S3 Melhor
|1
|78
|E.Pedrosa / L.Landi
|CHA R
|19
|1:40.230
|13
|38.399
|31.699
|30.132
|2
|10
|N.Garfinkel / V.Tieri
|CHA S
|19
|1:40.295
|18
|0.065
|38.101
|31.782
|30.322
|3
|22
|C.Castro / Z.Muggiati
|CHA
|18
|1:40.623
|18
|0.393
|38.428
|31.831
|30.314
|4
|100
|R.Bernardes / G.Raucci
|CHA R
|18
|1:40.687
|17
|0.457
|38.381
|31.905
|30.359
|5
|66
|S.Leite / F.Carbone
|CHA
|16
|1:40.708
|16
|0.478
|38.416
|31.881
|30.408
|6
|222
|E.Umbelino / M.Henriques
|CHA R
|17
|1:40.752
|15
|0.522
|38.325
|31.718
|30.552
|7
|311
|V.Mahle / W.Ramasauskas / A.Buzaid
|CHA R
|20
|1:41.937
|19
|1.707
|38.843
|32.333
|30.597
|8
|4
|C.Gruenberg / P. Rimbano / N.Merlo
|CHA R
|16
|1:42.237
|8
|2.007
|39.049
|32.227
|30.761
|9
|11
|P.Reales / Y.Alves
|CHA R
|18
|1:42.354
|3
|2.124
|38.858
|32.190
|30.957
|10
|201
|L.Marcelli / C.Fortes / A.Martins
|CHA R
|19
|1:44.230
|10
|4.000
|39.654
|33.253
|31.029
As VERDADES da TRETA da Ferrari, VERSTAPPEN x RUSSELL, GP de Vegas, CÂMARA ABRE MÃO da F2, Bortoleto
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