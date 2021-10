Nelsinho Piquet e Rodrigo Mello conquistaram pódio nos 300 Km de Goiânia da Porsche Endurance Series. Em uma prova de recuperação, largando na 11º posição, a dupla do carro #29 conquistou a 3ª colocação na Carrera Sport e o sexto lugar geral.

Piquet fez uma excelente largada e ganhou 4 posições na primeira volta, saltando para o sétimo lugar. No giro seguinte, o piloto do carro #29 superou Alceu Feldmann e assumiu a sexta posição geral e o segundo lugar na classe Sport.

Depois de algumas voltas pressionando, Piquet fez uma ótima ultrapassagem em Fran Lara e assumiu o quinto lugar geral e a segunda posição na classe Sport.

O primeiro campeão da história da Fórmula E era o destaque da corrida, na sexta volta ultrapassou Werner Neugebauer na entrada da curva 1 e assumiu a 4ª posição na prova.

Na décima volta Piquet assumiu o terceiro lugar, após superar Gaetano Di Mauro, que recolheu para os boxes. No giro seguinte, ele fez uma bela ultrapassagem sobre Enzo Elias no fim da reta dos boxes e assumiu o segundo lugar geral.

Neste momento da corrida, Piquet era o carro mais rápido da pista e se aproximava do líder, Dennis Dirani.

Na 17ª volta Piquet foi para os boxes para a primeira das três paradas obrigatórias e Rodrigo Mello assumiu o comando do Porsche #29. A parada nas provas de Endurance tem o tempo mínimo de 6 minutos, neste intervalo são trocados os pilotos, pneus e acontece o reabastecimento.

Mello retornou dos boxes no 18º lugar gera e quarto da classe Sport, neste momento muitos carros ainda tinham que fazer a parada obrigatória. Enquanto a corrida se desenrolava Mello avançava na classificação e já se colocava no grupo dos dez melhores.

Na volta 35 Mello seguia com um bom ritmo de prova, ocupando o quinto lugar geral e terceiro na Carrera Sport. Neste momento, o piloto entrou para os boxes para a segunda parada obrigatória. Na volta 41 Mello retornou para a pista em um stint duplo e ocupava o 28º lugar, mas muitos carros ainda tinham que fazer o pit stop.

O bicampeão da Porsche Cup avançou oito posições em cinco voltas. Na sequência, o piloto entrou em disputa com o carro #1, perdendo uma posição.

Neste momento da prova os pilotos seguiam estratégias diferentes, o que deixava a decisão das primeiras colocações para os trechos finais dos 300 km de Goiânia.

Faltando 26 voltas para o complemento da prova, Rodrigo Mello entrou nos pits para a terceira e última parada obrigatória, neste momento o carro #29 ocupava o 12º lugar na classificação geral da Carrera.

Piquet retornou à pista para fazer o stint final da dupla, neste momento, retornava a pista no 32º lugar, mas com uma parada a mais em relação a todos os carros da pista.

Ele ganhou posições e faltando 15 voltas para o final ocupava o nono lugar na prova e a terceira posição na classe Sport. Piquet seguia acelerando e a 8 voltas do fim assumiu o sétimo lugar geral.

Na penúltima volta Piquet subiu para a sexta colocação da prova e se mantinha no terceiro lugar da Carrera Sport, posição em que recebeu a bandeira quadriculada.

O próximo compromisso da dupla pela Porsche Endurance Series será no dia 4 de dezembro, em Interlagos, na prova de 500km.

“Foi uma prova difícil”, disse Piquet. “Arriscamos na estratégia, mas é muito difícil de prever o que vai acontecer ao longo da corrida. O acerto do carro não estava dos melhores e isso não ajudou o Rodrigo. Quem correu a vida inteira consegue segurar o carro quando o ajuste não é o ideal, mas para ele, que tem pouco tempo de automobilismo, atrapalha muito não ter o carro bem acertado. Vou trabalhar junto com o engenheiro para conseguir o melhor setup para que ele consiga mostrar todo o potencial dele na pista. Foi bom voltar a andar depois de muito tempo, só tenho as últimas corridas aqui na Porsche, que é o melhor evento do Brasil.”

“Estou muito feliz com o pódio, ainda mais feliz em correr junto com o Nelsinho. Senti que me faltou um pouco de ritmo, ele andou muito. Largando de P11 e me entregando perto da P2. Isso só serviu para mostrar mais uma vez o piloto que ele é”, comentou Rodrigo Mello.

Veja como foi a etapa de Endurance da Porsche Cup em Goiânia:

