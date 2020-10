Porsche Cup: Nelson Monteiro comemora superação e vitória na última volta em Interlagos

A primeira etapa da Porsche GT3 Cup foi especial para Nelson Monteiro. O piloto conquistou a vitória na última volta, após enfrentar problemas com o carro antes mesmo da largada.

“Saindo para a corrida tive que trocar de carro, o capô do meu abriu e quebrou o parabrisa. Dei uma volta inteira com o capô aberto e me esperaram na largada para voltar com o carro reserva. Apesar de acertar o setup não é a mesma coisa. Não abusei muito do carro reserva com medo de errar. Mantinha uma distância boa para os líderes.”

Após se manter entre os quatro melhores durante toda a prova, Monteiro falou sobre o acidente envolvendo o líder Francisco Horta, Lucas Salles e Nelson Marcondes, em uma disputa na curva do lago, na última volta.

“O enrosco com três carros me fez ir para a área de escape, o pneu ficou cheio de sujeira de borracha. Mas, mesmo assim consegui trazer ele para casa”

Neste sábado, Monteiro terá mais dois desafios em Interlagos, pela manhã larga na segunda posição e a tarde corre mais uma vez em prova com grid formado de acordo com o resultado da prova realizada de manhã.

Veja como foi a sexta-feira da Porsche Cup Brasil em Interlagos