Werner Neugebauer foi o grande nome do domingo na etapa de Interlagos na Porsche Carrera Cup. Após largar na segunda posição, o piloto gaúcho conseguiu se manter á frente de Enzo Elias e Miguel Paludo, para conquistar a primeira vitória do ano.

O triunfo veio em um fim de semana complicado, já que ele largou na última posição na corrida 1 de sábado e conseguiu o segundo posto para a largada deste domingo após a inversão de grid, já que havia sido o sétimo colocado.

Após a corrida, ele revelou como o fim de semana poderia ser classificado.

“Resiliência e perseverança. Foi um fim de semana difícil. Nos treinos e no quali eu tinha velocidade. Ontem, largando em último, eu estava com a faca nos dentes o tempo inteiro, foi praticamente uma corrida de classificação, pensando sempre no objetivo de tentar chegar o mais à frente possível para ter uma chance na inversão de grid e o final foi perfeito.”

“A vitória me faz muito bem para o campeonato, desde a primeira etapa eu chego sempre com velocidade, mas estava batendo na trave. Era o que faltava para chegar mais no campeonato.”

