Porsche Cup: Neugebauer e Carbone conquistam pódio em Interlagos

Werner Neugebauer terminou a temporada da Porsche Endurance Series com a quinta colocação na última etapa do campeonato, disputada na tarde deste sábado (4) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

O piloto do Porsche #8 correu ao lado de Fábio Carbone, e teve um bom desempenho ao longo das 117 voltas da prova, ganhando posições no final para garantir um lugar no pódio.

A dupla largou da sétima posição e passou a avançar logo nos giros iniciais, figurando no grupo dos cinco primeiros. No segundo stint, Werner acabou tocado por outro competidor, perdendo posições. Mesmo com os problemas, Neugebauer e Carbone voltaram a escalar o pelotão para completar os 500 quilômetros da corrida no quinto posto.

“A gente começou muito bem, com um bom ritmo e sendo um dos carros mais rápidos da pista, mesmo com 40 quilos de lastro. No segundo stint, tomei uma pancada e isso desalinhou o carro. Perdemos um pouco de ritmo, mas ainda conseguimos o quinto lugar”, disse Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasileira.

Após o encerramento da Porsche Cup em 2021, Werner ainda avaliou a temporada como positiva, depois de batalhar até o final no campeonato Sprint e fazer boas apresentações no torneio de corridas longas.

“Tive um campeonato sprint bem disputado. Fiz bons pontos, cheguei na última etapa disputando com chance de vitória, fui o maior pontuador do campeonato, mas acabei sofrendo com os descartes. No Endurance, a gente começou bem com terceiro lugar aqui em Interlagos, mas uma quebra nos tirou da corrida em Goiania. Em um campeonato de três etapas, isso é fatal. Mas o resumo do ano é muito positivo”, completou Neugebauer.

Parceiro nas corridas de Endurance em 2021, Carbone celebrou a parceria com Neugebauer. “Foi bem legal correr com o Werner., queria primeiro agradecer o convite que ele fez, de correr com ele. Um cara super legal, super profissional, rápido e gente boa demais. Ou seja, uma experiência fantástica”, disse o companheiro do gaúcho nesta temporada.

O foco de Neugebauer agora se volta para a temporada de 2022 da Porsche Cup.

Veja como foi a corrida em Interlagos

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: