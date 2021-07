Porsche Cup: Neugebauer ganha 16 posições após punição no quali

Werner Neugebauer fez uma corrida de recuperação neste sábado (17) em Interlagos, na terceira etapa da Porsche Cup, ao conseguir ultrapassar 16 carros. O piloto gaúcho foi punido no quali e largou na última fila. Após um incidente com Paulo Borges, ele foi excluído da sessão por sair do carro e reclamar com o piloto indo em direção até ele, o que é proibido, por questões de segurança.

Em uma prova com muitas ultrapassagens, Neugebauer conseguiu fechar a corrida em sétimo lugar, posição que o coloca na primeira fila do grid neste domingo, com a inversão dos oito melhores colocados dessa primeira prova.

“Foi uma prova emocionante, com boas ultrapassagens em uma corrida bem disputada. Gostaria de ter brigado por um pódio hoje, mas foi um sábado que começou complicado porque fui punido no quali e precisei largar em último.”

“Foi uma prova desafiadora também porque estamos com bastante lastro no carro. Pelo ritmo que nós mostramos hoje temos boas chances de disputar a vitória amanhã”, completou Werner, que tem patrocínio de GS Foods e Chocolateria Brasil.

Veja como foi a corrida

PODCAST: Quais 'passagens de bastão' mais emblemáticas da F1?

.