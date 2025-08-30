Porsche Cup: Neumann / Bandeira lideram o TL2 da Sprint Challenge no Endurance do Estoril
Categoria segue na pista portuguesa neste fim de semana, trocando as corridas sprint pela segunda prova de longa duração da temporada 2025
A Porsche Cup Brasil segue no Estoril, mas após o fim da etapa Sprint, começam as atividades para a segunda prova de Endurance na temporada 2025. E no segundo treino livre para a classe Sprint Challenge, Daniel Neumann e Gustavo Bandeira terminaram na ponta.
Pilotos da subdivisão Rookie, Daniel Neumann e Gustavo Bandeira terminaram na ponta, com 01min41s785, 0s087 à frente de José Moura Neto e Matheus Iorio. Leonardo Herrmann e Vitor Baptista fecharam o top 3, a 0s219.
A Porsche Cup Brasil realiza no domingo a classificação e a prova dos 300km de Estoril. O quali está marcado para 05h30, horário de Brasília, e a corrida 09h20. Você acompanha tudo ao vivo na Motorsport.tv Brasil no YouTube.
Confira o resultado do TL2 da Sprint Challenge no Estoril:
1 - Daniel Neumann e Gustavo Bandeira (Sprint Challenge Rookie)
2 - Jose Moura Neto e Matheus Iorio (Sprint Challenge Sport)
3 - Leonardo Herrmann e Vitor Baptista (Sprint Challenge)
4 - Caio Castro e Danilo Dirani (Sprint Challenge Sport)
5 - Cecilia Rabelo e Pietro Rimbano (Sprint Challenge Sport)
6 - Sadak Leite e Fabio Carbone (Sprint Challenge)
7 - Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr (Sprint Challenge Rookie)
8 - Claudio Reina e João Gonçalves (Sprint Challenge Rookie)
9 - Rafa Brocchi e Vitor Genz (Sprint Challenge Rookie)
10 - Luiz Souza e Bruno Bonifacio (Sprint Challenge Sport)
